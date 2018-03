A renuntat la scoala, dar a ajuns miliardar!

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea se inscrie in seria intalnirilor dedicate promovarii istoriei locale, ocazie pentru elevii de liceu si cadrele didactice participante sa afle detalii despre viata si opera marelui carturar si ctitor Gheorghe Asachi. Prelegerea este sustinua de catre initiatorul Clubului „Iubitor de Iasi",…

- Cornelia Rednic a facut anunțul dupa 25 de ani alaturi de soțul ei, atat pe scena cat și in viața personala. Cei doi pregatesc un spectacol important, iar artista a facut anunțul in urma cu puțin timp. Cornelia Rednic si sotul sau implinesc 25 de ani de cariera, iar pentru a sarbatori acest lucru…

- Un baiat de 7 ani a fost victima comportamentului "abuziv si discriminator" al propriei invatatoare in clasa pregatitoare din Scoala generala nr. 92 din Bucuresti. "In ciuda existentei unui certificat de orientare scolara catre invatamantul de masa si a eforturilor depuse de parinti pentru…

- Cum rezolvam situatiile conflictuale? Ce se poate intampla cand alegem violenta? Care sunt valorile dupa care ne conducem? Ce asteptari avem de la cei din jur si mai ales ce oferim? Toate acestea precum si teme legate de consecințele consumului de substanțe interzise si de raspunderea penala care vine…

- Mama a unui baiețel, Nadine a renunțat definitv la muzica. Vedeta spune ca la 41 de ani nu se mai vede pozand ca o diva. In ultimii ani, viața lui Nadine s-a schimbat radical. Mulatra care facea furori cu Școala vedetelor este acum implinita pe plan personal. Este casatorita cu Dragoș Apostolescu, de…

- Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif a fost atacat cu un pantof in timpul unei vizite la o scoala, unde urma sa sustina un discurs. Oficialul a scapat nevatamat, iar reprezentantii institutiei de invatamant i-au cerut scuze pentru incident.

- S-a dat startul inscrierii la școala, mai exact in clasa pregatitoare, pentru copiii care, la vara, vor finaliza grupa mare de gradinita. La nivelul judetului Buzau sunt disponibile peste 180 de clase. Cele mai multe sunt solicitate la scolile mari din municipiul Buzau. De pilda, Scoala nr. 11 este…

- Proiectul „Alba Iulia 360“ se adreseaza unui numar de 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din cinci comunitati marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, in care exista populatie apartinand minoritatii rome: Zgura, Partos, Trandafirilor, Barbu Lautaru, Ciocarliei-Pompieri.…

- VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

- Poetul Sergiu Botezatu din Chișinau, Republica Moldova, și-a lansat joi, 1 martie, la Suceava, ultima sa carte „Lumina unei priviri” care are desene realizate de Gutiera Prodan, presedinta filialei din Republica Moldova a Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania. Evenimentul care a fost organizat…

- Violența in mediul școlar ține, in ultima vreme, capul de afiș al programelor de știri ale televiziunilor. Un fenomen ingrijorator prolifereaza pe zi ce trece in randul copiilor și al tinerilor și tinde sa se generalizeze. Instituții ale statului incearca sa intervina și sa previna apariția unor astfel…

- La doar 16 ani, drogurile au distrus-o, cu toate ca viitorul ei parea pavat cu aur! Diana Lavic a facut 12 ani de inot de performanta. A castigat peste 70 de medalii de aur la concursuri nationale si internationale.

- Planul managerial 2016-2017 al Inspectoratului Școlar Județean Cluj a inclus ca prioritate creșterea numarului de mobilitați europene in scop de formare pentru elevi și cadre didactice cu accent pe mediul rural. Read More...

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta este de departe cea mai activa directie de profil din tara, privind strict numarul de activitati desfasurate si al personalitatilor sportive mobilizate in cadrul Programului National „Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate“. Programul…

- Traseul autobuzelor de pe liniile 101C și 101M, ce ajung la hipermarketurile Tom (Carrefour), respectiv Vivo (Maritimo), va fi modificat. Regia Autonoma de Transport în Comun Constanța anunța ca vine în sprijinul calatorilor care locuiesc în cartierul Km 4-5, Km 5 și cartierul Poarta…

- Traian Basescu urmeaza sa devina din nou bunic. Fiica sa, Elena Basescu, a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook , ca este insarcinata cu cel de-al treilea copil, iar reacția fostului președinte nu s-a lasat așteptata. „Mare bucurie! Anul acesta se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele Elena.…

- Lucian Sanmartean iși deschide oficial școala de fotbal. Momentul oficial va avea loc la ora 16.00, iar de la ora 20.45 se disputa, in etapa a 25-a din Liga 1 (penultima a sezonului regular), meciul FC Voluntari – U Craiova . Mijlocașul este legitimat la gruparea ilfovenilor. Sanmartean și-a lansat…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Un filmulet a ajuns viral pe Facebook, cand un mistret gigantic a fost surprins cautand in tomberoane, chiar langa o scoala gimnaziala. Desigur ca parintii copiilor ce studiau la acea institutie de invatamant, nu au fost deloc multumiti.

- In perioada 9 – 11 februarie a.c. s-a desfasurat la Sinaia „Scoala politica de iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor”. Tema scolii politice a fost „Romania construita de tineri”, unul dintre proiectele majore asumate de actuala conducere a TLDE. La eveniment au participat peste 150…

- Retrasa recent din gimnastica, Catalina Ponor iși dorește multa liniște. Fosta mare campioana fuge de responsabilitați, cum ar fi satutul de mama. In timp ce multe dintre fostele sale colege s-au casatorit, iar unele au devenit și mame, Catalina Ponor a continuat sa faca performanța pana la 26 de ani.…

- Judecatoria Constanta arata in motivarea deciziei prin s-a dispus arestul la domiciliu in cazul celor trei femei care au agresat un elev al scolii nr 28, chiar pe holurile institutiei, ca gravitatea faptei nu a impus arestarea preventiva a acestora, asa cum ceruse procurorul de caz.

- SUPLIMENTARE…Din 2002, cand programul “Laptele si Cornul” a fost implementat in scolile vasluiene, au fost incercari de a modifica continutul programului, cu o reusita mai mica sau mai mare. Acestea fiind spuse, in luna august a anului trecut a fost prezentat un proiect de lege care urmarea sa adauge…

- Cornelia Rednic a facut anunțul dupa 26 de ani de casatorie cu Lupu. Artista a recunoscut ce sacrificii a facut pentru a fi alaturi de barbatul pe care il iubea. Cornelia si Lupu Rednic au implinit 26 de ani de casnicie si 25 de ani de cariera impreuna. Artista de muzica populara a dezvaluit cum a renunțat…

- Cornelia si Lupu Rednic au implinit 26 de ani de casnicie si 25 de ani de cariera impreuna. Cei doi sunt cunoscuti ca fiind un cuplu solid care a stiut sa treaca pest orice incercare a vietii.

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta se intreaba ce doreste societatea romaneasca sa-i invete pe copii la scoala - sa dea dovada de civism, sesizand faptele ilegale sau “sa se complaca in mocirla nerespectarii legii?”.“Ministrul Educatiei a iesit cu nonsalanta public si a spus…

- Doi elevi, in varsta de 15 ani, au fost impuscati joi intr-o sala de clasa la Sal Castro Middle School, la Los Angeles, iar o eleva in varsta de 12 ani a fost retinuta ca suspecta, au anuntat oficiali locali, relateaza CNN.

- Cele trei femei reclamate pentru agresarea unui elev pe holul Școlii Gimnaziale nr. 28 &"Dan Barbilian&" din orașul Constanța au fost reținute. Ele sunt cercetate pentru violența și tulburarea liniștii publice.

- Baiatul batut de trei femei intr-o scoala din Constanta a fost dus, miercuri, de mama sa la Serviciul de Medicina Legala. Femeia a declarat ca doreste ca persoanele care i-au batut copilul sa fie pedepsite, solicitand autoritatilor sa faca dreptate in acest caz.

- Ministrul Muncii a fost rugat sa detalieze afirmatia facuta anterior de ministrul propus pentru Educatie, potrivit caruia exista posibilitatea de a se aplica deduceri pentru parintii care isi trimit copiii la scoala. "Asa este, este in programul de guvernare. Este vorba de impozitul pe gospodarie despre…

- Dieta cu mere. Slabesti pana la 10 kg in 7 zile Pentru ca aceasta dieta cu mere sa decurga fara probleme, iar la finalul ei rezultatele sa fie cele mult asteptate, nu consumati nimic altceva in afara de cele mentionate in dieta. Ziua 1 Mic dejun: 3 mere mici sau 2 mere mari taiate felii…

- Un baiat de 12 ani a ramas marcat pe viata, dupa ce a fost supus unor chinuri inimaginabile de doi adolescenti. Acestia din urma l-au violat intr-o scoala parasita din judetul Vrancea. Vinovatii au fost incatutati, iar anchetatorii au decis sa ii retina; niciunul dintre ei nu a implinit varsta majoratului.

- Mihaela Burnel fosta Serban a intrat in invatamant in anul scolar 2013-2014, iar in vara anului 2015 a avut un incident cu un elev de clasa a VI-a de a Scoala din Padina, pe care l-a palmuit in fata clasei. Parintii copilului au mers sa discute cu profesoara si apoi s-au adresat Politiei care a deschis…

- Fostul președinte al CNSAS, dr. Lucian Duța, susține vrea distrugerea școlii românești de transplant, creata de Prof. dr. Irinel Popescu, prof. dr. Ioanel Sinescu, prof. dr. Ioan Lascar și prof. dr. Mihai Lucan, unii dintre ei având probleme cu DNA.

- Imagini halucinante au fost filmate cu telefonul mobil intr-o sala de clasa a colegiului Mihai Viteazul Ineu. Mai multi elevi au ramas singuri in clasa si, ca sa se distreze, au dat foc unei petarde. Catedra a fost practic distrusa, spre amuzamentul copiilor, care nu s-au gandit ca se puteau…

- Nou caz de violența este investigat de Poliție, dupa ce un elev ar fi fost batut de invațatoare la o școala din Calan, județul Hunedoara. Agresiunea ar fi avut loc in timpul orei. Baiatul de 10 ani s-a dus la Poliție, unde a reclamat ca ar fi fost batut de invațatoare la școala din Calan, la care invața.…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Bucuresti a fost retinut de catre politistii din Poiana Brasov, dupa ce si-a santajat fosta iubita, dar si pe fiul acesteia, ca va posta fotografii compromitatoare cu femeia pe internet, dar si la scoala copilului. Dupa ce femeia a decis sa se desparta de iubitul…

- In aceasta dimineața, un autoturism a intrat intr-un grup de copii, in localitatea Nepos. Patru copii au fost raniți, insa doar un adolescent de 14 ani a ajuns la spital cu un traumatism facial.

- Un baietel in varsta de opt ani din China a frant inimile oamenilor din intreaga lume si a devenit un simbol in mediul online dupa ce o fotografie in care apare cu parul inghetat, dupa ce a mers kilometri intregi prin ger pentru a ajunge la scoala, a fost facuta publica de

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- "Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel program Scoala dupa scoala si sa plece acasa fara teme si fara ghiozdan. (…) incet, spre zona aceasta ne indreptam. Sunt convins…

- Admitere scoli de politie 2018. In luna ianuarie 2018, se desfașoara concursul de admitere la școlile de poliție Campina și Cluj-Napoca. Potrivit reprezentanților Poliției Romane, calendarul de admitere a fost devansat. Activitațile incep pe 10 ianuarie și dureaza pana la data de 20 ianuarie – ziua…

- Potrivit unui ordin al ministrului Liviu Pop, elevilor le va fi interzis sa aiba telefoanele mobile la ore, insa nu vor mai putea fi dați afara din clasa. Noul ordin de ministru pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar…

- Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina si Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca vor organiza concurs de admitere in luna ianuarie, pentru o noua promotie de elevi. Candidatii se vor putea inscrie in perioada 10 - 11 ianuarie 2018, la sediul institutiilor de invatamant…

- Alexandru Big, elev in clasa a XII-a la Colegiul National “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului (judetul Suceava), a castigat medalia de argint la Olimpiada Internationala de Chimie “D.I. Mendeleev”, din Armenia.

- 22 de tineri din județul Teleorman, care doresc sa urmeze o cariera militara, au fost declarați ”Apt” pentru admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri si Protectie Civila ”Pavel Zaganescu-Boldești”, sesiunea 2018, in urma evaluarii psihologice ce a avut loc la sediul ISU ”A.D. Ghica Teleorman”.…

- Mirel Radoi (36) a inceput școala de antrenori in Chișinau, in octombrie 2015, insa a renunțat rapid pentru a merge la cursurile de la Coverciano. "Incepusem la Chișinau, dar a existat o neințelegere. La inceput puteam lua licențele in 8 luni, dar apoi s-a schimbat regulamentul și in Republica Moldova…

- Fiecare aspect al educației copilului tau conteaza. Daca el este deja la școala, atunci totul se amplifica, iar tu, cu fiecare nou an, ești in fața situației in care incerci sa ii dezvolți și mai multe abilitați. Se știe deja ca cel mic duce cu el la școala tot ce invața acasa. Daca prichindelul sau…

- “La data de 20 decembrie, în jurul orei 11:37, politistii Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 4 Politie, au fost sesizati de un cadru didactic despre faptul ca în unitatea de învatamânt unii elevi au asupra lor petarde. La fata locului, a fost identificat un elev…