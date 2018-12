Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de șapte ani care face recenzii la jucarii și le posteaza pe canalul sau de Youtube este cel mai bogat puști din lume. Forbes estimeaza ca numai in 2018, Ryan – cu al sau canal Ryan ToysReview – a caștigat 22 de milioane de dolari. Practic s-a imbogațit jucandu-se! Al doilea loc in... Read…

- Katy Perry se afla in topul clasamentului Forbes la categoria cea mai bine platita artista a anului! Cantareata americana a castigat nu mai putin de 83 de milioane de dolari din concerte si vanzari. Potrivit unor surse, Katy ar obtine chiar si un milion de dolari pe spectacol.

- O persoana din Marea Britanie a castigat premiul cel mare pus in joc la extragerea de vineri a loteriei EuroMillions, in valoare de 76,3 milioane de lire sterline. Posesorul biletului a devenit astfel mai bogat decat cunoscutul actor britanic Daniel Craig sau decat cantaretul Harry Styles, relateaza…

- Posesorul unui bilet vandut in Marea Britanie a castigat marele premiu (jackpot) pus in joc la extragerea de vineri a loteriei EuroMillions, in valoare de 76,3 milioane de lire sterline, si a devenit astfel mai bogat decat doua vedete britanice de prim rang, actorul Daniel Craig si cantaretul Harry…

- Sofia Vergara, cunoscuta, intre altele, pentru rolul din serialul „Modern Family”, este cel mai bine platit actor american de televiziune, pentru al saptelea an consecutiv, cu 16 milioane de dolari peste urmatorul clasat in topul Forbes.Intre 1 iunie 2017 si 1 iunie 2018, Vergara a castigat…

- Femeia care a cheltuit suma fabuloasa de peste 18 milioane de euro intr-un renumit magazin din Londra, Anglia, a pierdut dreptul ca identitatea ei sa ramana anonima. Dupa ce mass-media a susținut ca publicul ar trebui sa cunoasca aceste fapte, instanța a decis ca femeia nu mai are dreptul sa-și pastreze…

- Și-a inceput cariera la o varsta frageda, dar inainte de a deveni vedeta internaționala, Miley Cyrus a avut o ocupație la care nimeni nu s-ar fi gandit. Toata lumea a ramas șocata cand a artista a dezvaluit-o. Miley și-a inceput cariera ca ajutor la concertele tatalui ei, Billy Ray Cyrus. Tanara era…

- Un barbat a fost acuzat ca a incasat in mod fraudulos marele premiu de la loteria din Marea Britanie in 2009. El a primit atunci 2,5 milioane de lire sterline, dar acum ar putea fi obligat sa dea banii inapoi daca se dovedește ca a falsificat biletul, scrie libertatea.ro.