Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul unui sinod de o luna pe tema tineretului catolic, Papa Francisc i-a indemnat duminica pe tinerii care doresc sa fie buni catolici sa nu devina obsedati de formulele doctrinare, ci sa imbine invataturile catolice cu activismul social pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie, transmite Reuters.

- Mesaje de Sfantul Dumitru. Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, izvoratorul de Mir sau Sfantul Dumitru este sarbatorit de ortodocsi si de catolici, pe 26 octombrie. Daca ai sarbatoriți in familie, la serviciu sau printre prieteni noi iți dam o lista a celor mai frumoase urari și sms-uri pe care le poți trimite…

- O femeie s-a aruncat in fața unui tren care intra in Gara Barlad, joi la pranz, dar a scapat cu viața. Tentativa de sinucidere s-a lasat insa cu o rana grava, caci femeia de 40 de ani a ramas fara un picior, amputat de roțile trenului. Victima a fost scoasa rapid de sub garniturai de un echipaj al ISU,…

- Victoria Pruteanu, femeia care și-a injunghiat soțul din legitima aparare, traiește o noua viața, una mult mai liniștita. Acum femeia mai are un copilas, un sot iubitor si se declara fericita.

- De 14 ani, Juana Munoz, o iberica de 53 de ani din Cadiz, viețuiește intr-o inchisoare de sticla de 25 de metri patrați care, paradoxal, ii da dreptul la viața. In 1989, dupa ce a atins niște cartofi tratați, plantați de soțul sau, a devenit sensibila la agenții chimici. Nu-și poate strange in brațe…

- O turista de 28 de ani a fost gasita moarta intr-o rapa din Piatra Craiului. Se pare ca femeia s-a prabușit de la o inalțime de 200 de metri și nu s-a mai putut face nimic pentru victima. Operațiunea salvatorilor a durat 12 ore. Turista avea 28 de ani si era pasionata de munte. Ion Sanduloiu, sef salvamont…

- Cumnata lui Marian Roșca, barbatul roman despre care s-a vorbit ca ar fi murit in urma prabușirii podului din Genova spune ca autoritațile italiene au informat greșit familia Roșca cu privire la moartea lui Marian Roșca. Barbatul traiește, dar este ținut in viața doar de aparate, potrivit spynews.ro.…