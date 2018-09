Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Secția 8 Poliție Rurala Huedin - Postul de Poliție Comunal Beliș, însoțiți de personal silvic, au finalizat, zilele acestea, controlul de fond în Cantonul 15 Muști din padurea Beliș. Controlul s-a derulat în…

- In urma unui control de fond desfașurat pe parcursul a circa doua saptamani, polițiștii au descoperit sute de cioate de arbori, nemarcate, ascunse sub gramezi de resturi de lemn, vegetație și pamant. Polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru neglijența in serviciu, taiere fara drept de arbori și furt…

- Miercuri, 5 septembrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – Biroul de Investigare a Criminalitatii Economice Sighetu Marmatiei cu sprijinul politistilor de la Sectia 6 Politie Rurala Sarasau au actionat pe raza de competenta pentru prevenirea, descoperirea si combaterea…

- Polițiștii clujeni cerceteaza un barbat din comuna Românasi, judetul Salaj, pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.”La data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 11.40, politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin – Postul de Politie Comunal Belis…

- Doi tineri din județul Suceava au fost prinși de polițiștii din Timișoara in timp ce incercau sa vanda un pui de leu in incinta unui ștrand din oraș. Cei doi au fost amendați cu 7.700 de lei și le-au declarat oamenilor legii ca au adus animalul de la o gradina zoologica privata, potrivit Mediafax.…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au demarat o campanie de informare si prevenire a accidentelor rutiere produse pe fondul neatentei la volan, in special a folosirii telefonului mobil. Sub deviza „Nu te lasa condus de telefon!”, politistii rutieri, impreuna cu cei de prevenire,…

- Miercuri 11 iulie poliiti ai Inspectoratului de Poliie Judeean Brila &ndash compartimentul Analiza i Prevenirea Criminalitii i Biroul Proximitate i ai Biroului Transporturi Brila &ndash Postul de Poliie Transporturi Feroviare au fcut echip în cadrul unei activiti care a avut drept scop pre...