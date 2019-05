Stiri pe aceeasi tema

- Un candidat independent la alegerile nationale din India a izbucnit in plans in fata camerelor de filmat dupa ce a aflat ca a primit doar cinci voturi, in conditiile in care familia lui numara noua persoane cu drept de vot, relateaza Indian Express.

- Grupul chinez de comert electronic Alibaba a anuntat luni ca va plati 250 de milioane de dolari pentru inchiderea unui proces in Statele Unite in care este acuzat ca a ascuns un avertisment primit din partea autoritatilor de reglementare chineze legat de capacitatea sa de a combate contrafacerile,…

- Mircea Draghici, trezorierul PSD, este audiat la DNA in dosarul in care e acuzat de delapidare. Codrin Stefanescu, secretarul general al partidului, sustine ca ancheta este una abuziva si a venit sa depuna documente in sprijinul lui Draghici.

- Clubul din Gruia va putea sa evolueze din toamna in competițiile organizate de UEFA, numarandu-se intre cele șase echipe care au solicitat acest lucru din partea Federației Romane de Fotbal.

- In acest dosar, Gheorghe Nichita este acuzat ca si-ar fi determinat subalternii de la Politia Locala sa o urmareasca pe fosta sa amanta, Adina Samson, operatiunile desfasurandu-se din bani publici. Pe lista inculpatilor s-a aflat si fostul sef al Serviciului de Urbanism de la Politia Locala, Stefan…

- Ministrul Finantelor Eugen Terodorovici si ministrul Energiei Anton Anton nu se pot pune de acord cu privire la modificarea Ordonantei 114 pe partea de energie, fapt care a dus la declaratii contradictorii ale celor doi in cadrul aceleiasi conferinte de presa, scrie Agerpres.

- Fostul premier al Romaniei, Dacian Ciolos, in prezent presedinte al Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), a fost prezent miercuri dupa-amiaza la Suceava, la o actiune de strangere de semnaturi, dar si pentru o intalnire cu membrii si sustinatorii din zona.Ajuns cu o oarecare ...