Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 iunie, tanarul de 23 de ani, din Campia Turzii, judetul Cluj, retinut pentru 24 de ore de catre politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, a fost prezentat in fata judecatorului pentru drepturi si libertati din cadrul…

- Echipa de oina Frontiera Tomis Constanta s a calificat en fanfare la turneele play off ale Campionatului National, in urma rezultatelor inregistrate la turneul regulat al Campionatului National rezervat seniorilor, care s a desfasurat la Frasin, in judetul Suceava.Constantenii au inregistrate rezultatele:…

- Femeia din Galati acuzata ca si-a omorat bebelusul prin sugrumare a fost arestata preventiv, luni, pentru 30 de zile, in baza unei decizii a magistratilor de la Tribunalul Galati. Duminica, femeia fusese retinuta sub acuzatia de omor calificat, scrie Mediafax. ...

- Adrian Mutu și-a gasit fericirea in brațele Sandrei, dupa doua casnicii eșuate. Sandra a nascut in 2017 un baiețel frumos, care a primit numele Tiago. La cei 40 de ani, fostul fotbalist pare ca si-a gasit linistea si de mai bine de un an locuieste in Emiratele Arabe Unite, unde antreneaza echipa…

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Gica Hagi e mandru de evoluția formației sale. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa, 2-2 in retur. Finala e pe 25 mai, la Ploiești. ...despre…

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Antrenorul oltenilor, Corneliu Papura, crede ca formația sa a ratat nepermis de multe ocazii astazi. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa,…

- Un adolescent in varsta de 17 ani, elev la un liceu din municipiul Vaslui, care fusese retinut dupa ce in seara de miercuri a injunghiat, in plina strada, trei elevi, a fost arestat preventiv, joi, fiind acuzat de tentativa la omor calificat. Adolescentul a declarat in fata magistratilor…

- George Țucudean a vorbit in sfarșit despre problemele de sanatate pe care le-a avut in ultimul timp. Golgheterul lui CFR Cluj a confirmat faptul ca a avut probleme la inima, insa din fericire ele nu ar fi fost atat de grave cum s-a speculat. Atacantul campioanei a dezvaluit ca a avut și o problema musculara,…