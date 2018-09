Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua zile, o femeie a fost luata cu forta de pe o strada din Arad si urcata intr-o masina. Trecatorii care au asistat la intreaga scena au sunat imediat la 112. In aceasta dimineata, polițiștii comunei Vinga au depistat si oprit in trafic la Sagu, autoturismul respectiv. „A fost identificat…

- Tristan Tate a devenit cunoscut in lumea mondena datorita relației cu Bianca Dragușanu. Tanarul și-a serbat ziua de naștere in acest weekend, intr-un club de fițe din București și și-a facut de cap cat timp a lipsit blondina de langa el. Iubitul Biancai Dragușanu a fost surprins in timp ce se saruta…

- Femeie impușcata de un polițist in Argeș. Aceasta a fost ranita in timpul unei urmariri. ”In noaptea de 10 spre 11 iulie, polițiștii Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului au utilizat armamentul din dotare pentru imobilizarea unui autoturism al carui șofer nu a oprit la semnalul regulamentar și despre…

- Este incredibil sa fii propriul tau șef, sa-ți crești veniturile, sa inveți sa fii o persoana independenta din punct de vedere financiar. Atunci cand decizi sa-ți creezi propria afacere exista numeroase oportunitați, dar care este cea mai buna pentru tine? Ca antreprenoare, in momentul in care iți creezi…

- Totul este cu atat mai ciudat, cu cat inainte sa dispara femeia a tot postat mesaje religioase pe Facebook, dar a si mers la o biserica sa puna acatiste, scrie gazetadambovitei.ro. Daniela Maria Moise a disparut din ziua de 24 iunie, atunci cand a plecat cu o prietena la cumpararturi. Citeste…

- Un „turn de cranii” a fost descoperit de arheologi in apropierea sitului Templo Mayor din Tenochtitlan, capitala aztecilor, care ulterior a devenit Ciudad de Mexico, acest turn facand lumina asupra adevaratei scari a cruzimii acestui popor care obișnuia sa faca sacrificii umane.