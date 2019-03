Stiri pe aceeasi tema

- Anii au trecut, insa ea a ramas in sufletele tuturor! Pe data de 9 martie 2006 o veste cumplita zguduia Romania! Insarcinata cu primul copil, marea artista Laura Stoica isi pierdea viata alaturi de logodnicul ei, Cristian Margescu, intr-un grav accident rutier! Cei doi au parasit scena vietii impreuna,…

- Ariana Grande se va intoarce la Manchester pentru prima data din 2017 pentru concerta in cadrul Manchester Pride. Cantareața de 25 de ani a anunțat ca va participa pe 25 august la Mayfield Depot, in Manchester. In mesajul de pe Twitter in care a anunțat ca "Inca lucram la ceva mai special pentru voi.…

- Din pacate, Mirela de la Insula iubirii a pierdut sarcina și a facut avort spontan in weekend. Dupa toate aceste probleme, concurenta se afla sub tratament și sub atenta supraveghere a medicilor, scrie viva.ro. Mirela de la Insula iubirii era insarcinata in doua luni, insa fara sa știe ca urma sa…

- Angela Similea a hotarat ca a venit vremea sa se retraga din showbiz. Nu a declarat asta public, insa i-a spus bunului ei prieten și fost partener de scena Ovidiu Komornyik. "Angela Similea a știut tot timpul cand sa spuna stop. Iar acum a decis sa faca asta. Ea nu mai vrea sa cante. Și nici…

- Mirela de la Insula Iubirii este in stare de soc! Bruneta a aflat ca este insarcinata in doua luni. Vestea ca va aduce pe lume un copil a luat-o pe neasteptate, iar bebelușul ar putea fi in pericol.

- Faniya Khaliullova, o cantareata extrem de cunoscuta in Rusia, a murit dupa ce a suferit un atac de cord in timpul unei piese, informeaza Antena3.ro. Femeia se afla pe scena, in timpul unei reprezentantii, atunci cand si a socat fanii.Khaliullova, in varsta de 53 de ani, a fost dusa de urgenta la spital,…

- Viorica si Ionita de la Clejani au o familie frumoasa, doi copii mari, insa se gandesc ca ar fi loc si pentru inca un membru. Cantareata a declarat la “Acces Direct” ca daca o fi sa fie, asteapta cu drag. Viorica si Ionita de la Clejani au facut un test al dragostei la “Acces Direct”, acolo unde ea…

- Dan Badea este mai fericit ca niciodata! Cea mai mare dorinta a lui a devenit... realitate! La inceputul lunii martie a anului viitor isi va putea strange-n brate primul lui copil. Potrivit informatiilor, Dan Badea si sotia lui, Madalina, vor avea un baietel.