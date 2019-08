A rămas fără păr după ce a folosit un balsam O tanara a trecut printr-o experiența traumatizanta dupa ce a folosit un balsam de par. Autoritațile din orașul New Richomd, SUA, au primit o plangere zilele trecute din partea unei tinere pe nume Ashley, in varsta de 21 de ani. Aceasta a reclamat faptul ca și-a pierdut parul dupa ce a folosit un balsam care se pare ca era contrafacut și care conținea crema de epilat. Ashley a cumparat balsamul de par de la un supermarket Walmart și imediat dupa ce l-a folosit a inceput sa-i cada parul. "Am mers la baie sa ma spal pe cap, am dat cu șampon și apoi cu balsam, dar ceva nu era in regula. Am ieșit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grace Brown, o tanara in varsta de 20 de ani, s-a predat la poliția din West Mifflin, SUA, dupa ce s-a aflat despre gestul scandalos pe care l-a facut intr-un supermarket. In urma cu cateva zile, Grace Brown a intrat intr-un magazin Walmart unde a urinat pe cartofi, punand astfel in aplicare o provocare…

- Tinerii cu varste intre 20 si 27 de ani, urmariti international in baza unor mandate emise de autoritatile din Spania pentru ca ar fi sustras 32 de autovehicule pe care le-au folosit pentru comiterea unor furturi, au fost prinsi la Bals si retinuti. Cei patru tineri, toti din orasul Bals, au fost prinsi…

- Catalin Botezatu calatorește des, colindand lumea atat in vacanțe, cat, mai ales, prin intermediul prezentarilor sale de moda. Designerul vestimentar marturisește ca, dfiecare data, bagajele sale sunt pline ochi și ca depașesc limita admisa. O parte din excedentul de greutate este datorat trusei de…

- Acesta continea milioane de oua de insecte, care au ajuns astfel pe camp. Potrivit localnicilor, Andrei Savchenko, vinovat de aceasta situatie, ar fi folosit tone din acest fertilizator, arata Live Science, care citeaza presa din Rusia. Autoritatile au deschis o ancheta, in urma careia se va stabili…

- Patru nave comerciale au fost vizate de “acte de sabotaj”, in largul coastelor Emiratelor Arabe Unite, au anunțat autoritațile in contextul tensiunilor din zona, dupa ce SUA au trimis un portavion și bombardiere in Golful Persic. ”Patru cargouri civile de diverse nationalitati au fost…

- Institutia Prefectului, Judetul Satu Mare si Consiliul Judetean, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, Primaria si Consiliul Local Certeze, Primaria si Consiliul Local Negresti Oas, Casa de Cultura Negresti Oas, organizeaza duminica 12 mai 2019 de la ora…

- Guvernul din Sri Lanka le-a cerut vineri moscheilor sa le ofere copii ale predicilor lor și sa arate fermitate fața de extremiștii religioși, dupa atacurile jihadiste care au ucis 258 de persoane în duminica de Paște, relateaza AFP. Atacurile sinucigașe comise de catre islamiștii din Sri Lanka…

- Iubita lui Radu Mazare, Roxana Valentina Mihalache, 31 de ani, este audiata de autoritațile din Madagascar pentru clarificari, avand in vedere ca insoțea un urmarit internațional, au declarat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO. Tanara nu este condamnata și nici data in urmarire.Poliția…