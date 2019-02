Stiri pe aceeasi tema

- O vizita la salonul de infrumusețare s-a transformat intr-un coșmar cu care va trebui sa traiasca tot restul vieții. Medicii au fost nevoiți sa amputeze o parte din degetul unei femei, dupa o banala manichiura.

- O fetita de 11 ani a fost supusa multiplelor analize, sub anestezie, dupa ce a eliminat tifonul care i-a fost uitat, cel mai probabil, in corp, in urma unei interventii chirurgicale. Medicii iau in acest caz in calcul mai multe variante.

- Un adolescent de 15 ani a luat o decizie socanta in aceasta noapte, potrivit jurnalului de stiri, de la ora 06.00, al postului Romania TV.El s a sinucis, aruncandu se de pe terasa unui bloc din capitala, chiar in fata parintilor.Nimeni nu are nicio explicatie fata de gestul sau, si nici el nu a lasat…

- Oana Zavoranu a povestit ce i s-a intamplat dupa ce a fost la un salon de infrumusețare și și-a facut manichiura. Vedeta nu suporta sa ii faca cineva unghiile. Oana Zavoranu a fost convinsa de angajatele de la salonul respectiv sa se dea cu oja pe unghii. Insa, ajunsa acasa, vedeta n-a știut cum sa-și…

- Un mod grozav de a-ți impresiona iubita este sa-i oferi un cadou special, acela de a face tratamente de infrumusețare pentru a arata excelent pentru urmatoarele ocazii deosebite din acest an – Craciunul și Revelionul. Aceste tratamente faciale și corporale se realizeaza cu aparate cu tehologii avansate…

- Florin Busuioc este intr o stare de sanatate care le a permis doctorilor sa ia decizia de a l externa, scrie Romania TV.Medicii au hotarat ca prezentatorul tv este in afara oricarui pericol si poate sa mearga acasa numai daca va respecte cateva sfaturi primite de la doctori, dar si o medicatie clar…

- Ce parea a fi un simptom banal caruia abia ca i-ar oferi cineva atenție s-a dovedit a fi un semnal de alarma cutremurator pentru o femeie din Birmingham. Aceasta a fost diagnosticata cu cancer la san și a fost supusa unei operații delicate.