Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager inaripat a fost descoperit dupa 12 ore de zbor pe o cursa intre Singapore și Londra, informeaza BBC. Pasarea a aparut la clasa business a cursei de lunea trecuta a celor de la Singapore...

- Cu peste 50 de dolari, respectiv mai mult de 25 de dolari, sali de cinema din Londra si New York practica cele mai mari preturi pentru bilete la proiectii de film, relateaza News.ro.Deschis vineri, dupa aproximativ un an de renovari, cinematograful Odeon Luxe Leicester Square a impus pretul…

- Corpul barbatului a fost descoperit in apartamentul femeii din Botoșani, scrie observator.tv. Anchetarorii susțin ca barbatul in varsta de 40 de ani a decedat in urma unor lovituri puternice la nivelul capului. Citeste si Crima socanta in Londra. O romanca insarcinata a fost ucisa de iubit…

- La 16 ani, Gourav Mukhi devenise cel mai tanar marcator din istoria Indian Super League. Golul sau din partida cu Bengaluru FC (2-2) ii adusese și un trofeu, numai ca atacantul lui Jamshedpur nu era deloc junior! Suspiciunile privind varsta lui au determinat federația sa-i cerceteze trecutul, descoperind…

- Dupa ce a reziliat contractul cu clubul de fotbal australian Central Coast Mariners, Usain Bolt a decis sa devina proprietar de restaurant.Fostul atlet a lansat un local cu specific jamaican la Londra.Restaurantul se va specializa pe mancaruri din carne de pui și porc.

- Ciprian Lupu, 32 de ani și lucreaza ca bucatar in Londra. Concurentul vrea sa ia toate cele trei cuțite de la cei trei jurați, mai ales ca a fost incurajat de mama iubitei sale sa vina la emisiune!