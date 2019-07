Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean moldovean de 28 de ani a fost amendat cu 500 de euro pentru ca a lasat mai mulți saci de gunoi, sub copaci, pe o strada din Italia. Incidentul a avut loc pe 23 iulie, in comuna Arzignano, provincia Vicenza.

- Surpriza de proporții pentru un șofer din Drobeta Turnu Severin. Un vecin l-a anunțat ca in autoturism se afla un șarpe. Acesta era ascuns la motor și avea o lungime de aproximativ un metru, susține Romania TV. Cel mai probabil șarpele a ajuns acolo dupa ce proprietarul mașinii a fost la…

- In cursul acestei saptamani, 15 beneficiari de la Complexul de Ingrijire și Asistența (CIA) Suseni, din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, au vizitat mai multe obiective turistice din județul Mehedinți. Insoțiți de personal de specialitate…

- 16.806 de lei aloca autoritațile locale de la Vulcan pentru intocmirea unui studiu pentru inchiderea gropii de gunoi de pe raza localitații. Edilii au comandat un studiu geotehnic și hidrogeotehnic pentru “inchidere groapa de gunoi (2 foraje de 6 m fiecare și doua penetrari dinamice, prelevarea…

- Un șofer al unei autoutilitare nu s-a asigurat la plecarea de pe loc și a reușit sa bage in spital un alt participant la trafic. Conducatorului auto care circula regulamentar, nu i s-a acordat prioritate, iar impactul a fost inevitabil. Un barbat, in varsta de 55 de ani, din Drobeta Turnu Severin ,…

- Un tanar de 28 de ani, din orașul Targu-Carbunești, a ajuns la spital, miercuri, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a ciocnit cu o autoutilitara, la volanul careia se afla un barbat din Drobeta Turnu Severin. Accidentul a avut loc pe Calea București, din Targu-Jiu. Polițiștii au stabilit…

- ASU Politehnica e in proportie de 99% salvata, dar vrea sa obtina un rezultat pozitiv la Targu Jiu pentru a nu mai avea nicio emotie pe final de sezon. Astazi, cu „Baietii in ghete” s-a pregatit si boxerul profesionist Flavius Biea, pe care Cosmin Petruescu a spus in gluma ca l-ar fi folosit daca ar…

- Concursul national de radiogonometrie destinat copiilor cu varste cuprinse intre 8-14 ani va avea loc la Targu Jiu in zilele de 16 si 17 mai. Aproximativ 60 de copii din judetele Gorj, Hunedoara, Calarasi, Dolj, Mehedinti si Dambovita isi vor testa...