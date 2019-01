Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi au murit si alte doua au fost ranite duminica dimineata dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, lovind o alta masina, in care se aflau trei persoane. Potrivit politistilor, autorul accidentului consumase bauturi alcoolice.

- Jurnalistul nicaraguan Carlos Fernando Chamorro, critic al guvernului presedintelui Daniel Ortega, a anuntat ca a plecat in Costa Rica, dupa ce a primit numeroase amenintari, relateaza News.ro.Decizia lui Chamorro de a pleca impreuna cu sotia a venit dupa cinci saptmani de cand ziarul pe care…

- MESAJE de SFÂNTUL VASILE. Pe 1 ianuarie, românii nu sarbatoresc doar Anul Nou, ci si pe SFÂNTUL VASILE. Multe persoane dragi poarta acest nume, prilej de a-i felicita cu ocazia zilei onomastice.

- Atunci cand nu poti petrece trecerea dintre ani alaturi de cei dragi, cea mai buna varianta de a le spune ca te gandesti la ei de Anul Noueste sa alegi unul (sau mai multe) dintre mesajele de mai jos, destinate ...

- Capitanul echipei Pandurii, Denis Brinzan (22 de ani), va rata, cel mai probabil, ultimele trei meciuri pe care echipa sa le mai are de disputat in 2018, dupa accidentarea grava pe care a suferit-o la nivelul fetei, sambata, in startul jocului de la Timisoara, cu ASU Politehnica (scor 1-1).…

- Jurnalistul aradean Vasile Sarandan s-a trezit eroul unei manevre on-line cel puțin dubioase. Mai multe persoane au primit astazi emailuri, in numele sau și transmise de pe adresa sa personala de e-mail prin care se solicitau bani. Mecanismul folosit de cei care i-au spart contul de e-mail este cel…

- Suporterii vor sa arate ce inseamna sa petreci o noapte friguroasa in aer liber, doar cu hainele de pe tine. Asa isi propun fanii alb-violeti sa atraga atenția asupra unei probleme care afecteaza societatea romaneasca, dar si cea timisoreana, cea a persoanelor care traiesc sub cerul liber. „Persoanele…