Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și-a descoperit niște noduli la sanul drept, care au facut-o sa fuga la primul doctor, la 23 de ani. Dupa investigații amanunțite s-a dovedit ca problema nu era atat de grava, insa suficient de serioasa incat sa necesite o interevție chirurgicala. Andreea Balan, momente de cumpana…

- Poate ca te numeri printre persoanele care nu cred in dragoste la prima vedere ori in soarta, insa exista, fara doar și poate, oameni care simt o conexiune speciala atunci cand intalnesc pe cineva. Iar un exemplu in acest caz sunt Jessica Gomes și Aaron Bairos.

- Andreea Balan a adus pe lume cea de-a doua fetița și este extrem de fericita. Chiar daca a trecut prin ceva probleme de sanatate, vedeta este in stare stabila și astazi chiar a avut parte de o surpriza.

- Ioan Nasleu, consilierul personal al primarului Timișoarei și prietenul de chefuri al interlopilor din oraș, a fost implicat intr-un alt scandal intr-un loc public, inainte de cel din clubul Fratelli, unde a lovit un om de afaceri, despre care PRESSALERT.ro a publicat, in exclusivitate, informații. …

- A fost dragoste hellip; la primele vederi, iar azi se iubesc din tot sufletul si au aniversat anul trecut zece ani de casnicie. Cum ii place chiar lui Maruta sa spuna, sunt un cuplu de zece. .

- Un buzoian care a facut cumparaturi, joi seara, intr-un supermarket din nordul municipiului Buzau a descoperit un obiect strain printre produsele achiziționate. Ajuns acasa, clientul a fost la un pas sa sparga gresia atunci cand a lasat din mana sacul cu cartofi, scrie INFOBARAGAN.RO . Printre produsele…

- Un britanic din Liverpool care nu și-a primit toți banii de la angajatorii sai, a intrat cu un utilaj intr-un hotel proaspat construit și a inceput sa distruga tot in jur, scrie Daily Mail. Mai mulți martori au filmat momentul in care barbatul intra cu un utilaj greu pe scarile cladirii și apoi in recepție…

- Președintele SUA, Donald Trump, a organizat, luni, o petrecere la Casa Alba, mancarea (hamburgeri, salate și cartofi prajiți) fiind cumparata de la un cunoscut restaurant fast-food. Alimentele au fost servite pe platouri de argint. Pentru ca bucatarii de la Casa Alba au cateva zile libere, din cauza…