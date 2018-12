Stiri pe aceeasi tema

- Este insarcinata in șase luni, dar este mai activa ca niciodata! Andreea Balan a facut un show de zile mari in Piața Constituției, la Targul de Craciun din Capitala. Andreea Balan va deveni mamica pentru a doua oara in luna martie a anului viitor. Pana atunci insa vedeta nu vrea sa stea locului nicio…

- In perioada 1-27 decembrie circulatia rutiera este restrictionata si pe Bulevardul Unirii, care ramane doar exclusiv pietonilor, potrivit informarilor Primariei Bucuresti.Targul de Craciun de la Piata Constitutiei are 100 de casute ale comerciantilor, mestesugarilor si producatorilor traditionali,…

- Circulatia rutiera a fost deviata, sambata seara, pe Bulevardul Constitutiei, intre Bulevardul Natiunile Unite si Calea 13 Septembrie, din cauza prezentei unui numar mare de persoane in zona Pietei Constitutiei, unde se desfasoara targul de Craciun, informeaza Brigada Rutiera Bucuresti …

- Targul de Craciun va fi organizat și in acest an de Guvern. Iarmarocul va fi deschis in perioada 15 decembrie - 15 ianuarie.Acesta va fi amenajat, la fel ca si anul trecut, pe strada 31 august, in perimetrul Banulescu-Bodoni și Pușkin.

- Luminitele de Craciun din Bucuresti s-au aprins, vineri seara, la ora 19.00, anul acesta fiind folosite noua milioane de beculete. Tot vineri seara s-a deschis oficial si Targul de Craciun, amenajat in Piata Constitutiei.

- Peste 9 milioane de beculete de tip led impodobesc Capitala anul acesta, iluminatul festiv urmand sa fie aprins, vineri seara, in Piata Constitutiei, de doi elevi olimpici. In acest an, o serie de elemente decorative sunt unicat, fiind dedicate Centenarului Marii Uniri, intre acestea fiind o "Coloana…

- Targul de Craciun din Piața Constituției din București iși va deschide porțile maine, 30 noiembrie 2018 la ora 19:00. Bucureștenii au posibilitatea de a vizita targul de Craciun in...

- Ceremonii militare, expozitii, concerte si targuri se numara intre evenimentele programate pentru perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, in Bucuresti si in tara. Doua muzee din Capitala vor fi deschise pe 1 decembrie, iar parada de Ziua Nationala va incepe la ora 10.00, conform news.ro.Targul…