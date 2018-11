Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie care a ramas traumatizata in urma nasterii dificile a fiicei sale, care a venit pe lume printr-o nastere intarziata din neglijenta si care i-a provocat paralizie cerebrala, a primit despagubiri de peste 75.000 de lire sterline din partea unei judecatoare de la Inalta Curte…

- Se spune ca dragostea unei mame nu se poate masura in lucruri omenești și ca nimic nu o poate opri sa lupte pentru copilul sau. Este și cazul unei femei din China, care a uimit oamenii din intreaga lume cu puterea de care a dat dovada.

- Lorena Balaci, fiica cea mare a "Minunii Blonde" a facut eforturi foarte mari pentru a-si gasi cuvintele in ziua in care tatal sau a trecut in nefiinta. Printre lacrimi si suspinde, Lorena le-a dezvaluit jurnalistilor ca tatal sau a trait cu impresia ca va muri tanar.

- Dai un ban, dar stai in fața! De aproape o luna, fiica Andreei Esca (46 de ani) s-a mutat la Londra, pentru a-și continua studiile. Alexia (18 ani) a optat pentru o universitate renumita, ”University For the Creative Arts”, unde studiaza Marketing, Publicitate și Relații publice, iar taxele nu sunt…

- Un tablou realizat de Bansky, un cunoscut artist stradal, s-a autodistrus pe podiumul casei de licitație Sotheby’s din Londra, vineri seara, imediat dupa ce a fost vanduta pentru peste 1 milion de lire sterline, transmite Financial Times. Licitația pentru pictura denumita „Fata cu balon” a inceput de…

- Vedeta de televiziune Elena Lasconi a facut marturisiri de suflet la un show tv. Aceasta a vorbit despre cum a marcat-o divorțul, dar și despre ce eforturi a facut ca sa-și poata crește fiica. Prezentatoarea de televiziune Elena Lasconi are o fiica, Oana, pe care a crescut-o cu greu. Despre momentele…

- O masina Mini Cooper S a Madonnei, pe care a mentionat-o in piesa "American Life", este pusa in vanzare pe Auto Trader, pretul de referinta al automobilului fiind de 55.000 de lire sterline, potrivit BBC, scrie News.ro.Cantareata a folosit masina cu trei usi timp de patru ani pentru a-si duce…

- Cercetatorii studiaza daca tehnologia inteligentei artificiale poate ajuta medicii sa imbunatateasca ingrijirea acordata pacientilor. DeepMind, specializata in domeniul inteligentei artificiale, a fost infiintata de Google in 2014, are sediul in Londra, iar in prezent face parte din grupul…