- Clubul Sportiv Farul Constanta a participat in aceasta saptamana cu 12 atleti la Campionatul National de Seniori, care a avut loc la Pitesti. Atletii constanteni au reprezentat orasul de la malul marii cu succes si au cucerit nu mai putin de sapte medalii.Cea mai buna evolutie a avut-o Razvan Grecu,…

- In perioada 1 – 4 august, județul Argeș gazduiește Campionatul Mondial de Kaiac Canoe pentru Juniori U23 Sprint, la Complexul Sportiv Național CNS Bascov – Budeasa. Deschiderea oficiala va avea loc miercuri, 31 iulie, de la ora 19.00, in Piața Vasile Milea din municipiul Pitești, unde delegațiile de…

- In perioada 1-4 august, județul Argeș gazduiește Campionatul Mondial de Kaiac-Canoe pentru Juniori U23 Sprint, la Complexul Sportiv Național CNS Bascov – Budeasa. Deschiderea oficiala va avea loc in data de 31 iulie, de la ora 19, in Piața Vasile Milea din municipiul Pitești, unde delegațiile de sportivi…

- Ca de obicei, in aceasta perioada a anului, se desfașoara una dintre cele mai importante competiții șahiste pentru copii și juniori. „Recentele Campionate Naționale pentru echipe de juniori, desfașurate la Iași, in perioada 12 - 20 iulie, au reunit la start peste 120 de echipe de baieți și fete, la…

- Dupa evolutiile de succes la Campionatul National de juniori 2, de la Pitesti, intrecere la care a cucerit doua medalii, argint la 400 m si bronz la 200 m, atleta constanteana Roxana Constantin, de la CSS1, s a intors in Trivale pentru Nationalele de juniori 3 si a urcat iar de doua ori pe podium. De…

- Campionatul National de juniori II la atletism, de la Pitesti, le a adus medalii si reprezentantelor Constantei, care au urcat de cinci ori pe podium.Trei dintre medalii au fost de argint, devenind astfel vicecampioane nationale Ioana Emilia Colibasanu CS Farul LPS "Nicolae Rotaru; antrenoare, Carmen…

- In perioada 8-9.06.2019, la Resita, s-au desfașurat Campionatele Naționale ale Romaniei Inot Master, destinate sportivilor trecuți de 25 de ani. Maramuresul a fost reprezentați de patru inotatori legitimați ai Clubului Gold Stars Baia Mare: Delia Ana Kovacs, Luminita Silvia Lazarescu, Stoica Sorin Octavian…

