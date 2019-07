A „plouat” cu dolari în Atlanta. Ușile unei mașini blindate s-au deschis în trafic | VIDEO Ușile unei mașini blindate care transporta bani s-au deschis in timp ce aceasta se afla in trafic, pe o autostrada din Atlanta, SUA. Din mașina au cazut bani, suma pierduta fiind de 175.000 de dolari. Ușile mașinii blindate s-au deschis brus pe țosea in timp ce aceasta se deplasa pe o autostrada care leaga orașul Ashford de Dunwoody. ceilalți șoferi aflați in trafic au vazut cum dolarii au inceput sa zboare din mașina și sa aterizeze pe șosea. Foarte mulți dintre șoferii alfați in trafic au tras pe dreapta și s-au grabit sa adune cat mai mulți dolari. ? LLOVIERON 175 MIL DOLARES EN ATLANTALos… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- Un video postat pe Twitter arata cum mai multe masini se opresc în mijlocul autostrazii Interstate 285, iar soferii se grabesc sa culeaga banii împrastiati. Un altul arata o linie de mașini oprite, ale caror soferi culeg banii care zboara prin aer. În mod surprinzator, nu au fost…

