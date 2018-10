Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep e cea mai buna jucatoare a lumii, insa, saptamana trecuta, intr-o mutare ciudata, a fost parasita de un om din stafful ei care a ales sa lucreze cu ocupantul locului 92 ATP!

- Toate trenurile din tara vor avea, cel putin luni, o intarziere medie de doua ore, intrucat circulatia pe ruta Craiova-Caracal a fost deviata, fiind afectata intreaga retea feroviara, a declarat, pentru Agerpres, Adrian Vlaicu, purtatorul de cuvant al CFR...

- Pacea sociala risca sa fie pusa in pericol, au anuntat primarii unor orase din Germania. Motivul este suma de bani pe care autoritatiile germane o platesc pentu alocatiile a aproape 270.000 de copii ai imigrantilor, inclusiv multi romani, suma care ajunge la ordinul sutelor de milioane de euro, informeaza…

- Cui ii este frica Winnie the Pooh? Aparent, guvernului chinez. Chinezii au interzis lansarea peliculei lui Christopher Robin, o noua adaptare a filmului despre Winnie the Pooh, potrivitThe Hollywood...

- Agresorul in varsta de 63 de ani a dat iama in restaurantul in care fosta lui concubina lucra și a injunghiat-o de trei ori. Dupa ce a fost la un pas s-o omoare pe femeie, acesta a fugit de la locul fapte. Polițiștii l-au prins la scurt timp. Intreaga scena s-a petrecut sub ochii stupefiați…

- Un cetatean roman de 30 de ani, mai intai a batut un minor cu pumnii si picioarele, apoi a distrus de furie bicicleta unui prieten al acestuia si el minor Cetateanul roman si-a justificat gestul spunand ca minorul se uita dupa sora sa.

- In negocierile de aderare cu Serbia, Lituania se opune deschiderii capitolului din acquis-ul UE care se ocupa de politicile externe, securitate și aparare, scrie portalul B92. Motivul principal este relația prefernețiala dintre Belgrad și Moscova. Ministrul sarb pentru integrare europeana, Jadranka…

- O tanara din Vaslui a postat o fotografie șocanta cu un barbat care ținea un caine de ceafa și il ducea „la spanzuratoare”. Acesta a fost oprit pe drum de mai mulți tineri care l-au intrebat ce are de gand sa-i faca animalului. Șocați de raspunsul primit, aceștia i-au luat cainele barbatului. Vasluianul…