- Presedintele Comisiei privind legile Justitiei, Florin Iordache, i-a reprosat, in cadrul sedintei de luni, senatorului PSD, Serban Nicolae, ca a depus amendamente la legile Justitiei noaptea, la ora 23:00, precizand ca acesta le-a dat „teme”.

- Curtea de Apel Iasi a pus punct, zilele trecute, unui proces de evaziune fiscala in care inculpate au fost doua persoane de etnie roma. Magistratii au condamnat la 2 ani si 8 luni, respectiv 4 ani de inchisoare cu executare doua membre ale comunitatii rome din Harlau. Golumba Stanescu a ramas in libertate,…

- Thornhill este numele barbatului care a devenit tinta internautilor, dupa ce pe internet a aparut un clip in care fiul sau mergea prin ploaie, pe langa masina, spre scoala. Motivul: fusese rautacios cu colegii sai, iar tatal si-a dorit sa il invete o lectie.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in sedinta de guvern va fi aprobata ordonanta care comaseaza cele sapte declaratii intr-una singura, aceasta putand fi depusa, inclusiv electronic, pana pe 15 iulie, iar plata contributiilor urmand sa fie efectuata pana pe 31

- Fostul numar 2 din cadrul Serviciului Roman de Informatii a ajuns, in urma cu doar cateva minute, la Comisia Parlamentara a SRI. Mai exact in sala in care se asteapta ca reprezentantii forului parlamentar condus de social-democratul Manda sa ii adreseze intrebari fostului prim-adjunct al directorului…

- Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, insa nu si pentru presedintele partidului.

- O slujba in cinstea fericitei Matroana de la Moscova a fost oficiata astazi la Catedrala Mitropolitana "Nașterea Domnului". Rugaciunile au fost dedicate implinirii a 20 de ani de la deshumarea moastelor sfintei, ale carei relicve se afla la Chisinau.

- "Cetateanul grec a fost depistat in jurul orei 07.30 in zona ambasadei Greciei din Bucuresti de catre jandarmul aflat in postul de paza. Acesta l-a identificat pe baza semnalmentelor si l-a predat autoritatilor. Cetateanul era insotit de cei doi minori si a cooperat cu jandarmii", a anuntat Jandarmeria…

- Perioada 1-9 (12) martie este cunoscuta in popor sub denumirea de Zilele Babei Dochia sau Zilele Babelor. Sarbatoarea populara a Babelor este strins legata de cea a Martisorului. Exista obiceiul ca fiecare om sa-si aleaga o zi de la 1 pina la 9 (12) martie, o anumita „baba” pentru a-si putea prefigura,…

- Cristi Balgradean, portarul transferat de Gigi Becali pentru a-l inlocui pe Andrei Vlad la FCSB, nu se afla inca in cea mai buna forma fizica, așa cum și-ar dori Dica&co. Cum goalkeeper-ul nu a mai evoluat in ultimele etape pentru Concordia Chiajna, acesta a strans cateva kilograme in plus. Conform…

- Octavian Ursulescu, Nico, Aurelian Temisan, Anca Turcasiu si multi alti artisti au venit, sâmbata, în Ploiesti, la mormântul Madalinei Manole din Cimitirul Bolovani, au aprins lumânari si au adus un omagiu &"fetei

- Bogdan Chitic Dupa ce a obținut rezultate excelente in ultimii doi ani, urcand de mai multe ori pe cea mai inalta treapta a podiumurilor de premiere, la diferite concursuri naționale, școala de dans Ploiești Dancers va organiza, in primavara, prima ediție a unei cupe ce-i va purta numele. Chiar daca…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- Un elev a patruns cu un pistol de tip airsoft in incinta Colegiului Mihai Viteazul din orasul Ineu, din judetul Arad, a informat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arad, sublocotenent Valeriu Macovei, citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, luni, in jurul orei 10.35,…

- Reprezentantii Politiei Ineu (judetul Arad) au cerut sprijinul unui echipaj de jandarmi, dupa ce au fost informati ca un elev de la Colegiul „Mihai Viteazu“ din localitate a venit cu pistolul la scoala. Ajunsi la locul faptei, politistii si jandarmii au descoperit ca tanarul plecase.

- In perioada 12 18 februarie, cotidianul ZIUA de Constanta a derulat un sondaj de opinie pe tema uniformelor politistilor locali. Mai precis, cititorii au fost intrebati daca sunt de acord cu schimbarea uniformelor politistilor locali, pentru a nu mai fi confundate cu cele ale politistilor nationali.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a facut o pasiune pentru partiile de schi de la Șureanu. Sambata, acesta a urcat din nou la Șureanu, pentru o zi frumoasa la zapada. Insoțit de angajați ai SPP, care au sosit puțin inaintea președintelui, acesta s-a dat de mai multe ori, așteptand, de fiecare data,…

- Ionuț Nasleu, consilier personal al primarului Timisoarei, reuseste sa duca o viata luxoasa chiar daca, potrivit celei mai recente declaratii de avere, raporteaza un venit de doar 2.000 de lei lunar si are datorii de peste 60.000 de euro, transmite adevarul.ro. Nu are niciun teren sau locuinta in proprietate,…

- De cativa ani, Danemarca apare in clasamente drept cea mai fericita tara din lume. Iar cu fiecare an ce trece, cate un studiu reconfirma pozitia acestei tari. Lucrurile sunt asa de circa 10 ani. Dovada este si un citat din The New York Times, din 2009, dat ca exemplu de cercetatorul Meik Wiking in cartea…

- O familie de romani, stabilita in Occident, este gata sa revin in tara natala, dupa ce s-a confruntat cu o situatie stanjenitore. La scoala, copiiilor le-a fost explicat cum vin bebelusii pe lume. Desenul explicit cu care au ajuns acasa i-ascos din minti pe parintii.

- De-a lungul istoriei, Romania a cucerit o singura medalie la Jocurile Olimpice de Iarna, un bronz prin cuplul Ion Panturu – Nicolae Neagu la JO 1968 din Grenoble. Iar la ce vesti vin din PyeongChang (Coreea de Sud), performanta de acum 50 de ani va ramane unica.

- In cadrul proiectului "Let's Share & Care!", primul centru de minerit urban din Romania, s-au strans peste 26 tone de donatii. 850 de copii si familiile acestora din 5 judete (Dambovita, Ialomita, Ilfov, Prahova si Calarasi) au beneficiat de resursele colectate, care ii vor ajuta sa-si continue studiile.…

- Consilierii locali din Campia Turzii s-au intrunit azi, intr-o ședința ”de indata”, singurul punct de pe ordinea de zi fiind aprobarea unei delegații care sa plece la Festivalul Bușo, care se va desfașura in perioada 9-12 februarie. De data asta, nimeni n-a obiectat ca ședința a fost ”de indata”...…

- Puteți alerga sau dona pentru ca micuți cu autism din Timișoara și familiile acestora sa beneficieze gratuit de activitați dedicate lor la Școala de Vara a asociației „Invațam cu pictograme” Timișoara. Asociația participa la „Timotion: Timișoara se mișca 2018!”

- La fel ca si la inmormantare, Alexandru Arsinel, eternul partener de scena al regretatei actrite, a fost primul care a ajuns. In pofida problemelor de sanatate cu care s-a confruntat in ultima perioada, actorul a tinut sa vina sa-si comemoreze fosta colega.

- Mama unei fetițe in varsta de cinci anișori, pe nume Maya, este revoltata de modul in care fetița sa este tratata de educatoarea școlii de care aparține, din Sadu. Aceasta susține ca educatoarea s-a comportat, de mai multe ori, intr-un mod de-a dreptul barbar, iar singurul motiv pentru care…

- Un barbat in varsta de 46 de ani a fost retinut de politie dupa ce a furat un automobil parcat in curtea unui bloc de pe strada Alexandru Marinescu.Politia a fost alertata de proprietarul masinii.Suspectul retinut de politie, care are antecedente penale, si-a recunoscut vina.

- Vineri seara, aflat in propriul automobil, un barbat de 64 de ani, din municipiul Botosani, se deplasa in mare viteza pe strada Tulbureni din localitate și a pierdut pierdut controlul asupra directiei de mers.

- Scoala online Udacity ofera primele diplome in ingineria masinilor zburatoare. Co-fondatorul scolii, Sebastian Thurn, considera ca programul poate ajuta la rezolvarea problemei lipsei de ingineri calificati pentru a proiecta vehiculele viitorului.

- O tanara a reusit sa ii imparta pe internauti in doua tabere, dupa ce s-a aflat ce metoda a pus in practica atunci cand a aflat ca e inselata. Aceasta a decis sa ramana in anonimat, insa cei mai multi o considera o adevarata eroina pentru modul in care a actionat cand a realizat ca nu e singura femeie…

- – o delegație impresionanta de la Ministerul Educației Naționale, condusa de ministrul Liviu Pop, a ajuns, marți, in Bacau, pentru o intalnire de lucru cu directorii din invațamantul preuniversitar – am fost orașul care a gazduit aceasta consfatuire și pentru inspectoratele școlare din toata zona Moldovei…

- Alerta in Rusia, unde un elev a venit la scoala inarmat cu un topor si si-a atacat colegii. Cinci discipoli si un profesor au ajuns la spital. Trei dintre victime sunt in stare grava. Si agresorul a fost internat.

- Fostul internațional Tibor Selymeș iși aduce aminte cu placere de Mondialul din 1994, turneu de care il leaga totuși și cel mai mare regret al carierei. Fostul fundaș stanga al naționalei e acum liber de contract și ar putea intra in echipa lui Razvan Burleanu. -⁠ Domnule Selymes, ce mai faceți? -…

- Controlorii Companiei de Transport Public Cluj sunt acuzați de un elev din Apahida ca au dat jos din autobuz mai mulți copii care mergeau la școala. Copiii s-au urcat la ora 7.30 în autobuzul M41L, în Câmpenești, dar au fost dați jos de controlori…

- La 9 ianuarie curent, școala de la Țepilova, sat din comuna Ocolina, Soroca și-a reluat activitatea pentru elevii din clasele primare. A doua zi, la școala a venit un singur elev și directoarea, noteaza observatorul.md.

- Frumoasa prezentatoare de la "Antena Stars", Bianca Sarbu, a vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre statutul sau de femeie maritata, dar si despre faptul ca isi doreste mai multi copii.

- Grav este ca analfabetii nu se duc nici macar la cursurile special pregatite pentru a descoperi literele si cifrele. Cand vine ziua in care trebuie sa semneze documentele prin care primesc banii, cei mai multi dintre beneficiari trag cateva linii cu pixul. Desi are 60 de ani si se apropie de varsta…

- Inceputul zilei de 8 ianuarie, prima de incasari la Impozite si Taxe, promitea municipiului un aflux aproape record de resiteni dornici sa-si plateasca imediat birul local. Totusi, desi oamenii au venit in numar peste obisnuinta zilnica, la tragerea liniei, rezultatele au fost aproape ca anul trecut.…

- Marian Godina spune ca nu a vrut sa ajute niciodata vreo fata cu aere și ca in cele din urma, a sarit in ajutorul uneia care nu parea sa aiba prea mult contact social. Raspunsul primit de Godina l-a lasat insa fara replica. Revenind la pipițele de la sala, mi-a placut mereu sa le ignor și…

- Dragostea pentru animale nu i-au lasat sa se opreasca, pana cand nu au reusit. Un grup de elevi din Statele Unite au ajutat o rata fara un picior sa mearga din nou. I-au montat o proteza...

- Pe cat de frustranta este aceasta problema, parintii trebuie sa fie constienti ca este nevoie sa se ocupe de ea cat de curand posibil. Pentru ca este crucial ca un copil de scoala sa doarma suficient si sa fie bine odihnit. Toti copiii, indiferent de varsta, au nevoie de somn si de odihna,…

- Presedintele Igor Dodon va propune in scurt timp un concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declaratia a fost facuta de catre seful statului in cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN.

- Andreea este președintele unei asociații de tineret, iar fratele sau Catalin este inginer topograf, dar o ajuta și pe sora sa in activitatea ONG-ului pe care il aceasta il coordoneaza atat in Romania, cat și in Kenya.

- Oamenii de pretutindeni de pe glob cred cu tarie in unele superstitii ce tin de iesirea dintr-un an si intrarea in noul an. Ideea de baza care ne dirijeaza pe toti de Revelion si in prima zi a noului an este ca asa cum se intampla evenimentele din acea noapte dintre ani si de a doua zi, asa iti va…

- An de an, artistul Aurel Moldoveanu vine cu daruri la scolarii din Bordesti, in preajma sarbatorilor de iarna. Acesta este originar din Bordesti si, desi a plecat de mult din satul natal, inca isi iubeste consatenii si le ofera cadouri elevilor de sarbatori si la sfarsitul anului scolar, cand il și…

- În timpul regimului sovietic, fiecare elev era obligat sa vina la școala îmbracat în uniforma școlara si cu steluța de octombrel, cu cravata de pionier sau insigna de comsomolist. Depindea de vârsta elevului. A venit libertatea. A venit…