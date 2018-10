Vărbilăul stă aproape de Măgurele

Voinţa Vărbilău – Voinţa Livadea 4-0 (2-0) Cosmin Iliescu Stadion: AS Voinţa Vărbilău. Spectatori: circa 200. Au marcat: Cr. Arnăutu (8′, 21′), Ant. Drăgoi (67′), Ad. Constantinescu (70′). Voinţa Vărbilău: M. Opriş – Al. Preda, And. Saroş, B. Jipa, A. Preda – C. Zamfir (32′ M. Moroiţă), Cr. Arnăutu, D. Vlad (78′ I. Petrache)… [citeste mai departe]