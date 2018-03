Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Țari și teritorii au fost multe vandute și cumparate in istorie. Manhattan, de exemplu, a fost vandut de nativi, de pieile roșii, catre olandezi. Pe atunci New York se numea New Amsterdam. Olandezii au mai cumparat și Suriname de la britanici. Texas a fost cumparat. Și Mississippi, de la francezi.…

- Președintele Donald Trump și-a exprimat joi „îngrijorarea„ legata de valoarea mici a impozitelor pe care le platește Amazon în Statele Unite, dupa ce zvonurile legate de o intenție a sa de frâna dominația gigantului internet a provocat caderea cotației acțiunilor grupului…

- Antonio Tajani, președintele PE, a transmis un mesaj in care il apara pe europarlamentarul Cristian Preda care a fost chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului National ”Steaua Romaniei”, fiind acuzat de neglijarea interesului national si defaimare, in urma criticilor aduse in PE guvernelor Grindeanu…

- Folosirea mesageriei Facebook pentru transmiterea de citatii sau alte acte in cadrul unui proces ar putea deveni in viitor o metoda uzuala pentru instantele de judecata din Romania, metoda fiind deja folosita in alte state, arata o analiza semnata de avocatii Razvan Ionescu, Senior Associate PeliFilip…

- Parintii unei adolescente au fost retinuti pentru ca si-au batut si torturat fiica deoarece a refuzat o casatorie fortata, a declarat seriful tinutului Bexar din Texas, Javier Salazar, potrivit The Independent, citeaza adevarul.ro.

- O astfel de decizie, cu siguranta „inedita” in Brazilia, nu este una extraordinara pentru muzeele din America de Nord sau Europa, s-a aparat MAM, unul dintre cele mai importante muzee braziliene, creat in 1948 si gestionat de catre o organizatie privata nonprofit. Muzeul spera sa obtina 25…

- Terenul pe care buncarul este construit este aproape la fel de mare ca Manhattan, cartierul din New York, si a fost descris ca "planul de rezerva al umanitatii". De afara, constructiile par simple, insa ,in interior, sunt proiectate ca sufragerii confortabile, scrie Mirror.

- Atos, Enel și AES Corporation se alatura celor noua membrii fondatori ai Charter of Trust: Siemens, Airbus, Allianz, Grupul Daimler, IBM, MSC, NXP, SGS și Deutsche Telekom. Anunțul a fost facut în cadrul conferinței 2018 CERAWeek, care s-a desfașurat în perioada 5-9 martie în Houston,…

- Peste 2.200 de curse aeriene au fost anulate, miercuri, din cauza viscolului, pe Coasta de Est a Statelor Unite. Cele mai multe curse aeriene anulate sunt pe aeroporturile din Boston, Philadelphia si New York. Administratia Aeronautica Federala (FAA) a comunicat ca aeroporturile Newark si Philadelphia…

- Ploile torentiale si inundatiile din ultimele zile din centrul Statelor Unite s-au soldat cu cel putin 3 morti. Sute de oameni au fost evacuati. Sunt afectate mai multe state din Texas pana in Michigan.

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a detonat bombe artizanale in New York si New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza news.ro.Barbatul a ranit 30 de persoane atunci cand a detonat o bomba in Manhattan. Cetateanul american nascut in Afghanistan, care a fost…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr. Scrisoarea…

- Deficitul comercial al Statelor Unite s-a majorat mai mult decat era preconizat in decembrie, atingand maximul ultimilor 9 ani, intrucat cererea interna a crescut si a impins importurile spre un nivel record, ceea ce exercita presiuni asupra administratiei Trump, care renegociaza tratatele comerciale,…

- Donald Trump a sfatuit studenții Universitații Trump, cu un an inaintea crizei financiare din 2008, sa se foloseasca de bulele imobiliare pentru ca aceasta ar putea fi o oportunitate de investiții. El a mai spus atunci ca este entuziasmat sa se termine aceasta bula pentru ca va face bani. ”Oamenii vorbesc…

- Membrii din staff-ul lui Donald Trump s-au mobilizat rapid si si-au pregatit discursurile pentru TV, dupa ce indicele bursier Dow Jones a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din vara anului 2011. Casa Alba il apara pe Trump. "Preocuparea presedintelui se axeaza pe fundamentele…

- Ministerul Justiției a elaborat un proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract și alocarea mijloacelor financiare pentru a asigura reprezentarea intereselor statului in acțiunea inaintata de Gater Assets Limited impotriva Republicii Moldova, pendinte in fața Curții Districtuale a Statelor…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani…

- In mai multe parti ale Globului, a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit "super-luna albastra sangerie", a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…

- Un turist roman care se plimba cu bicicleta in Manhattan, in apropiere de Empire State Building, a fost impușcat, duminica, in spate in timpul unei rafuieli intre doi interlopi, informeaza realitatea.net. In total trei barbați, printre care și turistul roman ...

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, nu a fost singur cand a creat de la zero cea mai mare companie de retail online, pe care analistii o estimeaza ca fiind prima companie din lume cu potentialul de a atinge valoarea de o mie de miliarde de dolari, potrivit Business Insider. Sotia sa,…

- Celebritaților le place sa aiba locuințe somptuoase in orașele in care poposesc mai mult timp ori acolo unde vor sa fuga de lumina reflectoarelor. Bruce Willis este unul dintre acestea, achiziționandu-și, in urma cu puțin ani, un apartament luxos in New York. foto: Trulia Ei bine, acum, actorul a ajuns…

- Consiliul de Afaceri Romano-American (RABC) si-a desemnat, dupa un proces de selectie de sase luni, propriul candidat la functia de ambasador al Statelor Unite in Romania. Este vorba despre Tiberius Vadan, expert in afacerile internationale si dezvoltarea afacerilor globale, dupa cum se precizeaza…

- 7-Eleven a fost denumita a doua cea mai populara franciza din lume in topul Franchise 500 realizat de publicatia Entrepreneur. Magazinele 7-Eleven isi au originea in 1927, cand un angajat al companiei de gheata Southland Ice Company, din Dallas, Texas, a inceput sa vanda lapte, paine si…

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul Turnului Trump din orasul New York, anunta autoritatile americane, conform CBS News. Incendiul a izbucnit in zona acoperisului Turnului Trump, situat in cartierul Manhattan din New York.Focul a izbucnit in jurul orei 7.00 (14.

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Temperaturile pot scadea uneori pana la minus 36 - minus 40 de grade Celsius, in special in Noua Anglie. "Este suficient sa spunem ca va fi un weekend brutal de rece'', a anuntat Serviciul de meteorologie. Vremea rece a provocat probleme multor oameni care calatoresc in principalele aeroporturi din…

- Un incendiu a izbucnit miercuri pe proprietatea cuplului format din Bill si Hillary Clinton de la Chappaqua, in statul New York, insa nimeni nu a fost ranit, scrie AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Decizie CONTROVERSATA a presedintelui SUA: Donald Trump A DIZOLVAT comisia privind frauda electorala…

- Ciclonul bomba a inceput joi si va continua sa afecteze estul continentului nord-american si in cursul weekendului. In zona orasului Boston este de asteptat ca startul de zapada sa ajunga pana la 45 de centimetri de zapada, iar apele involburate au inundat deja unele zone de coasta, potrivit…

- Adevarata emblema pentru noul cartier din New York, Hudson Yards, monumentala scara va oferi vizitatorilor o perspectiva deosebita asupra raului Hudson si renumitului Manhattan. Este un santier al...

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Emmanuel Mensah a fost un imigrant din Ghana care este considerat eroul incendiului izbucnit joi noaptea in cartierul Bronx din New York. El a salvat patru persoane din cladirea in flacari, iar cand s-a intors dupa a cincea a fost prins de capcana focului și și-a pierdut viața, scrie The Independent.…