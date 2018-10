Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 256 de milioane de dolari au fost cheltuite pe Facebook in sase luni, in Statele Unite, a anuntat reteaua de socializare, precizand ca "Make America Great Again" - un comitet pro-Trump este al doilea cel mai mare cumparator de publicitate, in valoare de 3,1 milioane de dolari, relateaza…

- BUCURESTI, 17 oct — Sputnik, Georgiana Arsene. „Exista un cert potential pentru dezvoltarea cooperarii comerciale si economice", a precizat, în cadrul Forumului Diplomatic International „140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Rusia si România:…

- Brian Acton, co-fondatorul Whatsapp, a explicat, in cadrul unui interviu acordat Forbes, de ce a decis sa iasa din afacerea de 850 milioane dolari achizitionata de Facebook in 2014: din cauza faptului ca nu a reusit sa cada de acord asupra modului in...

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a scris, luni, pe Facebook, ca in perioada Cabinetului Ponta, cand Liviu Dragnea era vicepremier, s-a produs „cel mai mare jaf instituționalizat din istoria Romaniei”, prin memorandumul dat pentru ștergerea datoriei de 400 milioane de dolari a companiei KazMunayGas."Astazi…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a publicat mai multe anexe privind Agenției Nationale pentru Resurse Mine, menționand ca prin neactualizarea prețului la gaze statul roman a pierdut bani, transmite Mediafax."Jaf de 2 miliarde $, partea a doua: pentru cei mai suspiciosi,…

- Startup-ul Audius vrea sa elimine intermediarii din industria muzicii, astfel incat artiștii sa fie platiți in mod corect. Condus de un antreprenorul in serie DJ Ranidu Lankage, startup-ul dezvolta o alternativa bazata pe tehnologia din spatele bitcoin — blockchain la Spotify sau SoundCloud.

- Numarul turistilor straini care au vizitat Turcia a crescut in primul semestru din 2018 cu peste 30%, la 16 milioane, cei mai multi fiind din Rusia, Germania si Iran, a anuntat marti Ministerul Culturii si Turismului. Veniturile din turism au urcat cu 31% in primele sase luni din acest an,…