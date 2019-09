Alfred Simonis ramane in „LIGA MARE”

Alfred Simonis, deputat PSD din Timiş, a fost astăzi reales ca lider al grupului Partidului Social Democrat din Camera Deputaților, pentru această sesiune parlamentară. Alfred Simonis a fost ales lider de grup, pentru prima dată, în februarie 2019.