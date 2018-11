Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din China a platit cu viața dorința disperata de a fi frumoasa și tanara. Femeia, in varsta de 52 de ani, a murit in urma unui tratament cu botox pe care l-a facut la o clinica de chirurgie estetica, potrivit publicației South Morning Post.

- Bursucu se simte un barbat implinit alaturi de logodnica Andreea si fetita lor, pe care au crestinat-o luna trecuta, scrie stirilekanald.ro. Desi are parte de momente de bucurie, cele de tristete nu l-au ocolit. Nimeni nu a stiut ca in urma cu cateva luni, bunica lui a murit. Prezentatorul nu a vrut…

- Specialistii au facut interviuri si au examinat probele de sange a 99 de persoane carora le-a murit recent partenerul de viata. Persoanele din primul grup au aratat simptome mai severe ale durerii, precum dificultatea de a trece peste, sentimentul ca viata este lipsita de sens si incapacitatea de…

- Tragedie pe Drumul European 581, dupa ce o mașina in care se aflau patru parsoane a intrat in coliziune cu inca doua autovehicule. Familia cu doi copii se intorcea din pelerinaj, de la moaștele Sfintei Parascheva, și numai o minune a facut ca toți cei aflați in autoturism sa scape doar cu rani ușoare,…

- O femeie, in varsta de 39 de ani, a murit dupa ce a facut o alergie puternica la un produs pe care il utilizeaza toate femeile. Julie McCabe avea 39 de ani si era din Keighley, West Yorkshire. Ea avea doi copii si o viata normala, cu bune si cu rele. Aproape toata viata sa si-a vopsit parul, insa niciodata…

- Dale Barclay s-a stins din viata la 32 de ani, rapus de cancer. Artistul a fost operat din cauza cancerului la creier, insa boala a recidivat si nu a supravietuit. Dale Barclaya pierdut lupta cu boala, la nici un an de cand fusese diagnosticat. Artistul a aflat diagnosticul in luna decembrie anul trecut.…

- Gabriela Cristea a avut parte de un moment trist miercuri seara, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars. Un fost participant la „Te iubesc de nu te vezi” s-a stins din viața dupa ce a declarat recent, ca se simte extrem de rau. Gabriela Cristea cu greu și-a putut stapani lacrimile astazi,…

- De la inceputul acestui sezon estival, 23 de oameni si au pierdut viata in valurile marii. Multi dintre ei, copii. Steagul rosu, care interzice scaldatul in mare, a fost arborat zile intregi pe majoritatea plajelor din sudul litoralului, marea fiind agitata, cu curenti puternici. Cu toate acestea, foarte…