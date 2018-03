Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment de donare voluntara de sange are loc astazi, 1 martie, la nivel național. Donatorii, persoane cu varsta de peste 18 ani, sunt așteptați cu un act de identitate in municipiile Chișinau și Balți, Cahul și Comrat, incepand cu ora 08.00, transmite IPN.

- Procesul de examninare a viitorilor soferi a suferit schimbari semnificative, informeaza Noi.md. Mai exact, Agenția Servicii Publice anunța ca rutele la proba practica și subproba pe traseu a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, utilizate in cadrul Secției calificare a conducatorilor…

- Opt curse scolare din șase raioane ale țarii au fost suspendate astazi din cauza drumurilor inzapezite, transmite MOLDPRES. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, din cauza sistarii acestor curse, peste 200 de elevi nu au putut frecventa lecțiile. Conform datelor, este vorba de curse…

- La data de 22 februarie a.c., ora 01:00, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Nanești, in timp ce se aflau in patrulare, pe DN 23B in satul Tataru, comuna Maicanești, au observat un autoturism oprit, care nu avea numar de inmatriculare in partea din fața și avea luminile stinse. In …

- Doi soti din Balti l-au denuntat la CNA pe un barbat la ale carui servicii au apelat pentru a obtine permis de conducere, relateaza Noi.md. Acesta ar fi sustinut ca are influenta asupra unor angajati ai Secției de Inmatriculare a Transportului și Calificare a Conducatorilor Auto din municipiul Balți…

- Doi soti din Balti l-au denuntat la CNA pe un barbat, la serviciile caruia au apelat pentru a obtine permise de conducere. Acesta i-ar fi asigurat ca are influenta asupra unor angajati ai Sectiei de Inmatriculare a Transportului si Calificare a Conducatorilor Auto din Balti si ca ii poate determina…

- Doi soti din Balti l-au denuntat la CNA pe un barbat, la serviciile caruia au apelat pentru a obtine permise de conducere. Acesta ar fi sustinut ca are influenta asupra unor angajati ai Secției de Inmatriculare a Transportului și Calificare a Conducatorilor Auto din municipiul Balți si ca ii poate…

- Mai multi soferi constanteni s au ales cu dosar penal dupa ce au fost cu nereguli in trafic.Astfel, la data de 18 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au depistat un barbat, in varsta de 41 de ani, din oras Techirghiol, judetul Constanta, care a condus o autoutilitara cu…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 1 Politie Pitești l-au depistat pe P.Ion, de 52 de ani, din Pitești, care transporta mai multe persoane cu un autoturism pe ruta Pitesti-Mioveni, cu scopul de a obține foloase materiale. Barbatul a fost sancționat contravențional cu 1.000 de lei conform Legii…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, care a condus un autoturism cu numerele de inmatriculare false, in pe raza localitatii 23 August, din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii…

- Polițiștii clujeni au depistat un barbat acuzat de comiterea mai multor sargeri pe raza județului, acesta fiind apoi arestat preventiv.”La data de 31.01.2018, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, în baza probatoriului administrat într-un dosar penal…

- Nicoleta Botan, educatoarea care a fost ucisa cu sange rece de fostul sot, era iubita de toata lumea. Era mereu vazuta cu zambetul pe buze, putini stiau ce suferinta se ascundea in sufletul ei. Vestea mortii ei a socat, a revoltat, a cutremurat o tara intreaga. A fost lovita cu cutitul in inima,…

- Politia Locala Galati a fost sesizata ca, in zona cartierului Barbosi, pe malul apei, se afla un pui de pelican. "Pe malul Siretului am gasit inghetat un pelican pe care l-am scos din apa si am sunat la Politia Locala, domnii s-au deplasat, au constatat si l-au luat pentru a-l duce la un centru de specialitate",…

- Sambata, politistii din Albota au prins in flagrant un barbat ce sustragea bunuri dintr-o societate comerciala din comuna Oarja.Pe 27 ianuarie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albota l-au prins in flagrant delict pe C.G., de 43 de ani, din comuna Malureni, banuit ca ar fi sustras 25…

- Politistii din Unirea, sprijiniți de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au identificat, cu operativitate, persoanele banuite de comiterea unui furt din gospodaria unui cetatean din comuna. Un major si 3 minori sunt cercetati pentru furt. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 ianuarie a.c., politistii…

- CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca sesizarile privind legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor si organizarea CSM sa fie dezbatute pe 30 ianuarie, informeaza Mediafax. ”Decizia consta…

- La data de 19 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej au fost sesizați cu privire la sustragerea a doua autovehicule parcate in locuri publice, pe raza localitatii Chiuiesti, scrie dejeanul.ro. Autovehiculele au fost gasite abandonate pe raza localitatilor Chiuiesti si…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din comuna Sona este cercetat de politie, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unui autoturism cu autorizatia de circulatie expirata de mai bine de o luna. Potrivit IPJ Alba, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au oprit, joi, pentru control, in timp ce actionau…

- Ieri, 18 ianuarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza comunei Sona, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din comuna. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autorizatia provizorie de inmatriculare a autoturismului…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, catre ora 06.00, ramaneau deconectate de la curentul electric 166 de localitați din 15 raioane. Se circula cu dificultate pe porțiunile de drum Anenii Noi – Caușeni – Ștefan Voda, Visniovca – Cantemir, Vulcanești – Cahul – Taraclia, Leova…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, catre ora 06.00, ramaneau deconectate de la curentul electric 166 de localitati din 15 raioane. Se circula cu dificultate pe portiunile de drum Anenii Noi – Causeni – Stefan Voda, Vesnevca – Cantemir, Vulcanesti – Cahul – Taraclia, Leova –…

- În urma rafalelor de vânt puternic si a depunerii precipitatiilor pe conductori au ramas partial sau în totalitate fara energie electrica circa 200 de localitati din raioanele de centru si sud ale tarii. Fara lumina au ramas localitați din raioanele Criuleni, Straseni,…

- Toate traseele naționale și accesul spre localitați sunt practicabile, dar se circula în condiții de iarna, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), care face referire la Administratia de Stat a Drumurilor. Potrivit ISGU, citat de IPN, angajații subdiviziunilor teritoriale…

- In mai multe localitați din județul Gorj, precum Targu Jiu a fost inregistrat in urma cu puțin timp fenomenul de “ploaie inghețata”. Ion Tudor, șeful Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu, a declarat ca s-a intervenit cu material antiderapant, pentru ...

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia, marți, o decizie in privința revocarii lui Eugen Stoina, procurorul DNA care a condus baut și a provocat un accident. Cererea de revocare a fost inaintata de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA. Parchetul de pe langa Inalta…

- Vesti noi dinspre Parchetul General, dupa preluarea cauzei ce il vizeaza pe politistul Eugen Stan. Vineri, s-a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului condus de Augustin Lazar “au dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au fost sesizati despre prezenta unui autovehicul in afara partii carosabile, intre localitatile Balhacu si C.A. Rosetti. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat…

- Șase persoane au fost sancționate în urma anchetei interne desfașurate de Institutul Mamei și Copilului (IMC) și Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale privind cazul femeii care a avortat singura în veceu. Este vorba despre șeful Secției ginecologie, moașa principala a secției,…

- Un sucevean a ajuns in arest dupa ce a batut un barbat, iar apoi a luat de la acesta un microbuz, in contul unei datorii mai vechi. Joi seara, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, in timp ce efectua serviciul de control și supraveghere a traficului rutier pe…

- Ieri intre orele 08.00-15.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag au actionat impreuna cu reprezentantii Registrului Auto Roman – filiala Maramures, pentru verificarea starii tehnice a autoturismelor care au tranzitat zona de competenta. Sapte din cele 21 de autovehicule verificate au ramas…

- Joi, intre orele 08.00-15.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Ocna Sugatag au actionat impreuna cu reprezentantii Registrului Auto Roman – filiala Maramures, pentru verificarea starii tehnice a autoturismelor care au tranzitat zona de competenta. Sapte din cele 21 de autovehicule verificate au ramas…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Șpring s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea o autoutilitara, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 ianuarie, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat…

- Obiceiurile si sarbatorile de iarna, vechi de sute de ani, sunt pastrate cu strictețe in sudul Moldovei. Opt colective artistice din raioanele Cahul si Cantemir au demonstrat astazi ca in localitatile lor de bastina exista cele mai frumoase traditii.

- „La data de 27 decembrie, politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au fost sesizati de catre un barbat de 32 de ani, din comuna Tibanesti, despre faptul ca vecinul sau de 52 de ani i-ar fi taiat cablul prin care locuinta sa era racordata la reteaua de energie electrica. Deplasandu-se la fata locului, politistii…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au confiscat 309 brazi de Craciun, in urma unor controale in locuri de comercializare si in trafic. Actiunile de verificare a modului in care este respectata legislatia privind transportul si comercializarea brazilor de Craciun vor continua si in zilele ce…

- Astfel, la data de 19.12.2017, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie si jandarmi din cadrul Grupari Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca, au depistat un barbat de 25 ani, din comuna Gilau, jud. Cluj, în spatele pietei Marasti, în timp ce oferea spre vanzare 14 pomi de Craciun, în loc…

- In acest weekend, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti au efectuat 6 perchezitii domiciliare, in judetul Mehedinti, la persoane banuite de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj. In urma acestor activitati, politis tii au ridicat 6 arme…

- Amendamentele lui Șerban Nicolae la legea privind statutul magistraților: Președintele nu mai poate refuza numirea procurorilor șefi, iar procurorii sunt numiti de Presedintele Romaniei și se bucura de stabilitate si sunt independenti in exercitarea atributiilor de serviciu, in conditiile prevazute…

- Un tanar s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volanul unei masini care avea aplicate numere de inmatriculare expirate de patru ani și jumatate. Miercuri, in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila au depistat un barbat de 30 ani, din județul Brașov, care a condus,…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Costesti, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat pe raza localitatii Florica un barbat de 39 de ani, din Mizil, care efectua activitati comerciale cu fructe, fara a detine documente justificative si fara a indeplini conditiile legale.

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic pentru control, in interiorul localitatii, un autoturism condus de un barbat de 25, din comuna Smardan. La testarea conducatorului auto cu aparatul etilotest rezultatul a fost de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru…

- Un tanar din Hasmasu Ciceului s-a ales cu dosar penal dupa ce politistii au descoperit ca acesta condusese un autoturism neinmatriculat si caruia ii pusese placute de inmatriculare false. In plus, individul nu avea nici permis de conducere. Toata tarasenia a iesit la iveala dupa ce respectivul tanar…

- "A fost supus mai multor analize medicale. S-a decis internarea in Sectia de cardiologie a Spitalului Universitar. Pentru a avea si o parere medicala mai amanuntita a venit si domnul profesor Vinereanu care l-a examinat si a decis, impreuna cu domnia sa, sa continue investigatiile in cursul diminetii…

- Un cetațean turc a fost preluat de catre polițiștii Secției 19 și condus la sediul subunitații pentru audieri dupa ce au fost sesizați ca acesta a amenințat cu o arma, executand un foc in plan vertical, asupra unui alt șofer ce conducea un autoturism pe o strada din sectorul 5. Din investigațiile…

- Prin amendamentele adoptate joi de Comisia pentru legile Justiției nu se destabilizeaza nici sistemul judiciar și nu este afectata nici independența Justiției, a susținut joi președintele comisiei, Florin Iordache, dupa ce opoziția a criticat decizia privind inființarea Secției de investigare a unor…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a decis, joi, ca in cadrul DNA se pot inființa servicii, birouri și alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-șef, dar cu avizul Secției pentru procurori a CSM. Parlamentarii din comisie au modificat, în acest…

- Doi tineri, sot si sotie, s-au ales cu dosare penale dupa ce s-au urcat la volan fara a detine permis de conducere. In plus, cei doi au ramas si fara lemnul pe care il transportau, pentru ca nu aveau de insoțire a materialului lemnos. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, polițiștii Secției 5 ...

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Berca, in timp ce desfasurau activitati pe linia prevenirii si combaterii delictelor silvice, au oprit in trafic un conducator auto in varsta de 23 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare care transporta peste un metru cub de material lemnos, esenta…