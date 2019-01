Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo e pe locul 11 in Liga 1 Betano, 22 de puncte, la noua lungimi de locul sase, ultimul de play-off, ocupat acum de Astra. Mai sunt cinci etape din sezonul regulat, iar sansele ros-albilor de a-si indeplini obiectivul impus de Rednic sunt doar teoretice. Daniel Popa, unul dintre cei...

- Dinamo se pregateste sa joace pentru al doilea an consecutiv in play-out-ul Ligii 1 Betano, iar situatia il enerveaza la culme pe Giani Kirita (41 de ani). Fostul fundas are un mesaj direct pentru Rednic si Negoita, pe care-i indeamna sa faca ceva si sa-i apropie pe fotbalisti...

- Jaime Penedo si Armando Cooper si-au reziliat contractele cu Dinamo, iar Rednic a explicat cum s-a produs despartirea. Daca in cazul portarului exista regrete, in schimb celalalt panamez din lot crea probleme disciplinare. Liga 1 Betano.

- Dinamo a incheiat la egalitate partida cu Gaz Metan, 1-1, in Liga 1 Betano, dar Rednic are motive de ingrijorare si din cauza lui Sergiu Hanca. Unul dintre oamenii de baza ai ros-albilor s-a accidentat in meciul cu ardelenii, fiind inlocuit in minutul 61.

- Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Sepsi, a explicat la ProSport LIVE ca autoritatiile maghiare investesc la clubul din Sfantu Gheorghe fara a emite pretentii, modelul fiind aplicat si in Slovacia. Doua echipe din Romania, Sepsi din Liga 1 Betano, si Csikszereda, liga a treia,...

- Un mare dinamovist acuza excluderea lui Gicu Grozav: "N-au jucatori sa treaca strada si-l dai afara pe cel mai talentat". David, aratat cu degetul: "Unii de acolo au vazut fotbalul prin sufragerii sau la cinema"

- CFR Cluj a castigat cu 1-0 pe Poli Iasi in etapa a 12-a a Ligii 1 Betano, Andrei Muresan semnand singurul gol al meciului. Capitanul Camora a comentat schimbarile din conducerea clubului, acolo unde Marian Copilu a revenit in frunte, iar Iuliu Muresan, cel care a fost presedintele...

- Gigi Becali a declarat, joi, ca internationalul Ghoerghe Grozav a refuzat un salariu de 25.000 de euro pe luna de la FCSB pentru a evolua la Dinamo. "Tot respectul, e adevarat dinamovist", a precizat Becali, informeaza news.ro. "E un jucator valoros. Baiatul asta e adevarat. Eu am vazut multi,…