- Imagini…Politist ranit grav dupa ce masina pe care o conducea a lovit un copac, apoi s-a rasturnat.foto Un ofiter de politie aflat in timpul liber, a fost ranit grav dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un copac, apoi s-a rasturnat. Starea sa de sanatate este grava, iar medicii au decis sa-l…

- Potrivit IPJ Gorj, un politist angajat la Novaci, in varsta de 40 de ani, a pierdut controlul volanului, in comuna Bengesti-Ciocadia, si masina s-a izbit de un copac, apoi s-a rasturnat. "In jurul orei 02.00, un ofițer din cadrul Poliției Novaci, in varsta de 40 de ani, din Baia de Fier, a…

- In urma unui control de fond desfașurat pe parcursul a circa doua saptamani, polițiștii au descoperit sute de cioate de arbori, nemarcate, ascunse sub gramezi de resturi de lemn, vegetație și pamant. Polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru neglijența in serviciu, taiere fara drept de arbori și furt…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din Lunca Muresului este cercetat de Politie pentru producerea unui accident rutier in timp ce se afla sub influenta alcoolului. A condus un autoturism si a lovit o masina parcata. Potrivit IPJ Alba, in 4 august, in jurul orei 23.15, politistii Sectiei 4 Politie Rurala…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat din comuna Maguri Racatau, judetul Cluj, dupa ce l-au depistat conducând un autoturism fara a fi detinator de permis de conducere si folosind un permis fals.”La data de 3 septembrie a.c., în jurul orei 16.30, politistii Biroului…

- Vineri, 17 august, in jurul orei 16.59, politistii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș, l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din judetul Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 C, in zona comunei Șugag, sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Miercuri, 8 august, ora 03.00, Sectia 14 Politie Rurala Vama a fost sesizata prin „S.N.U.A.U. 112” despre faptul ca, pe DN 17 pe tronsonul Vama-Molid a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoutilitara cu…

- Imaginile in care un copil de 10 ani conduce un autoturism pe strazile din Targoviște sunt mai vechi, dar au devenit virale acum. A aflat despre ele și poliția, care a deschis un dosar penal. Polițiștii au descoperit ca mama copilului a fost cea care i-a dat masina pentru a o conduce.