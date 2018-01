Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea si cei care au ramas „pe la butoanele puterii oculte din Romania”, ca abuzurile pe care le fac nu vor ramane neplatite, vorbind si despre fuga lui Sebastian Ghita si Radu Mazare.

- ”Daca a fi foarte ferm si a urmari niste actiuni inseamna a fi nervos, voi spune ca voi fi nervos in continuare. Mi se pare ca dupa 27 de ani de nefacut nimic mai poti sa fii calm? Eu cred ca daca mai poate fi cineva calm, nu intelege ce se intampla. Nu avem autostrazi, spitale, nu pot sa fiu calm",…

- Primaria Cluj-Napoca le pune la dispoziția celor interesați posibilitatea de a depune o cerere online pentru un loc de parcare. ”Din 3 ianuarie, clujenii vor avea și aceasta opțiune. Nimeni nu îi poate opri sa vina și sa stea din 3 ianuarie la coada, dar…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 18 decembrie a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Minoritatilor Nationale din Romania, potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO."Ziua Minoritatilor Nationale din Romania imi ofera prilejul de a transmite considerația mea deosebita…

- Gica Hagi, managerul celor de la Viitorul, a transmis un mesaj inaintea disputei cu echipa finului sau, Gigi Becali. FCSB se intoarce in GHENCEA. Anunt de ULTIMA ORA "Eu m-am nascut sa castig si fac tot posibilul in fiecare zi sa devin cel mai bun. Sunt exagerat de exigent. Suntem la…

- Stelian Tanase a rememorat pe blog-ul sau momentul reintoarcerii Regelui Mihai in Romania, cand fostul suveran nu a fost lasat sa intre in țara. "Aceia care au facut asta s-au acoperit de o „glorie nepieritoare” – aceea de a fi umilit pe cel mai bun dintre romani și pe singurul legitim de a conduce…

- "Alina Ciucu, in varsta dPe 25 de ani, a fost omorata dupa ce a fost strivita sub sinele garniturii de metrou la statia Dristor 1, in Bucuresti, marti seara", publica Daily Mail. "Pasagerii au crezut initial ca tanara s-a sinucis, dar dupa ce au fost cercetate imaginile suprinse de camere, politia…

- Unul dintre cele mai cautati fugari din Romania, A.M., a carui prezentare era si pe site ul web al UE Most Wanted , a fost arestat, ieri, in Argentina. Conform Europol, dupa o investigatie complexa, fugarul, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost depistat in Buenos…

- Inca din 1866 Romania s-a indentificat cu monarhia. Mai in trecut, Principatele Romane au fost conduse de domnitori. Situația avea sa se schimbe brutal in 30 decembrie 1947 cand Regele Mihai I este forțat sa abdice de comuniști care instaureaza republica, fara un referendum. Forma republicana de…

- Avionul militar Spartan cu sicriul Regelui Mihai a ajuns miercuri, la ora 11, in Romania. La Aeroportul Otopeni sunt prezente fiicele Regelui, reprezentanti ai presedintiei si ai guvernului, dar si fostul principe Nicolae, insoțit de logodnica sa. Va avea loc si o ceremonie militara pentru Majestatea…

- Sistemul de aparare antiracheta este o confirmare robusta a angajamentului SUA pentru securitatea Romaniei si euro-atlantica, a declarat joi, la un eveniment la Washington, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior."Aflat la cea de-a XX-a aniversare, parteneriatul strategic dintre Romania…

- Mihaela Radulescu deplange, la randul ei, moartea Regelui Mihai I. Prezentatoarea TV a tinut sa transmita un mesaj emotionant, in care a precizat ca il va pretui vesnic pe cel care a condus Romania in perioada 20 iulie 1927 - 8 iunie 1930 si 6 septembrie 1940 - 30 decembrie 1947. A

- Ambasada Marii Britanii, prin vocea ambasadorului Paul Brummell, a transmis un mesaj de condoleante Familiei Regale a Romaniei. Paul Brummell le-a marturisit jurnalistilor ca Marea Britanie este alaturi de Romania si de Familia Regala in aceste momente triste."Regele Mihai a fost o figura…

- Chiar daca trece printr-un divort cu scandal, Maria Constantin nu-si neglijeaza cariera. Interpreta de muzica populara a sustinut un concert la Londra, pe 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. A

- Departamentul de Stat al SUA a transmis vineri un mesaj românilor cu ocazia Zilei Naționale a României. "În numele Guvernului Statelor Unite ale Amerciii, felicit poporul român cu ocazia celei de-a 99-a aniversari a crearii României moderne. Statele…

- ”Daca urmariți acest mesaj inseamna ca este 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Nu va speriați, nu am fost numit in nicio funcție oficiala. Ziua Naționala a Romaniei... Dintotdeauna mi-ar fi placut sa avem Ziua Naționala vara, sa putem ieși la un picnic, la un gratar, in parc, frumos, iarba verde,…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, susține, la aceasta ora, o conferința de presa in care vorbește despre relația Statelor Unite cu țarile din Europa. Daca ieri, Departamentul de Stat a emis un comunicat in care a cerut ca Parlamentul sa nu voteze legile justiției care ar incalca independența…

- Virusul Papiloma Uman (HPV), care prin cancerul de col uterin in Romania provoaca cea mai mare mortalitate din Europa, poate sa-i afecteze și pe barbați, prin localizari ale bolii in diferite organe, afirma dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, medic oncolog specializat in obstetrica-ginecologie.

- Doina Maximilian, fiica adoptiva a Stelei Popescu, a trimis catre presa o notificare prin care solicita respectarea memoriei actriței. Ea interzice difuzarea imaginilor video de la decernarea premiilor din cadrul Galei femeilor de succes, precum și dezbaterile despre problemele de sanatate ale acesteia.…

- Cosmin Contra a vorbit despre situația in care ajuns Dinamo și ii transmite un mesaj clar lui Vasile Miriuța, care in mai multe randuri a criticat strategia pe care clubul a avut-o in vara. "Toti cei care au fost adusi sunt jucatori buni, peste nivelul multor fotbalisti din Romania. Au fost multi pe…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj de condoleanțe președintelui Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah el-Sisi, in urma atacului terorist comis asupra unei moschei in nordul peninsulei Sinai, Egipt.„Condamn cu fermitate atentatul sangeros care a avut loc in Egipt, la 24 noiembrie,…

- ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL1. F (face=fata): Rugati pacientul sa zambeasca. Semne de alarma: Fata nu e simetrica sau gura e cazuta intr-o parte.2. A (arms=brate): Rugati pacientul sa-si ridice simultan brațele. Semn de alarma: unul dintre ele ramane mai jos3. S (speech=vorbire): Rugati…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca scopul protestului de la Palatul Parlamentului este și acela de a trage un semnal de alarma catre toți parlamentarii, "care mai asculta de ordinele lui Dragnea", ca, ''daca vor mai continua pe drumul acesta'', nu vor mai intra in Legislativ.…

- Romania a pierdut categoric amicalul de marți seara cu Olanda, 0-3, iar fanii au inceput deja sa se indoiasca de selecționerul Cosmin Contra: mii de fani au parasit Arena Naționala dupa golul trei al olandezilor, reușit de Luuk de Jong in minutul 81, aceștia fiind extrem de nemulțumiți de jocul Romaniei. …

- SPP vrea sa cumpere si mai multe limuzine pentru transportul demnitarilor, parte dintre acestea urmand sa fie blindate, dar si autovehicule speciale de interventie antiterorista, reiese de pe portalul de licitatii electronice SEAP. Potrivit caietelor de sarcini, SPP vrea sa cumpere trei autovehicule…

- Intrebat cum vede consecintele recursului compensatoriu, in conditiile in care, saptamana aceasta, un violator eliberat mai devreme ca urmare a legii, a recidivat, Dragnea a raspuns: „Da, sunt de acord cu dumneavoastra. Cred ca trebuie sa explice cei care au initiat legea si au gandit legea si au…

- Numarul americanilor care-si parasesc tara a inceput sa inregistreze o crestere accelerata din 2010, cand a fost adoptata Fatca, o lege menita sa combata evaziunea fiscala din randul cetatenilor americani care traiau sau locuiau peste hotare, institutiilor straine cerandu-li-se sa raporteze conturile…

- Vor fi chemate in service 4.997 de vehicule marca Audi A8 cu motoare de 4,2 litri V8, dintre care 3.660 sunt in Germania. Este vorba de masini fabricate in intervalul septembrie 2013-august 2017. Audi face parte din grupul auto Volkswagen, care a admis in 2015 instalarea unui soft pentru…

- "Acum cateva luni, cand am investit acest guvern, am avut o solicitare simpla si clara. I-am rugat sa termine cu topaiala fiscal-bugetara. Nu s-a intamplat chiar asa. (...) Romania traverseaza o perioada de crestere economica. In sine e o veste buna, cresterea economica record in UE. Aceasta crestere…

- "Teroristul din New York s-a declarat fericit si a cerut arborarea steagului Stat Islamic in camera sa de spital. A ucis opt persoane, a ranit grav alte 12. Ar trebui sa primeasca pedeapsa cu moartea!", a transmis Trump, prin intermediul contului de Twitter. Uzbecul Sayfullo Saipov, in varsta…

- Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan, a declarat, pentru Mediafax, ca masina a fost lovita de un tren regio la o trecere semnalizata intre Sancraieni si Miercurea Ciuc. Soferul masinii a fost ranit si transportat la spital, iar locomotiva a fost avariata. ”Locomotiva a fost…

- "Nu exista asa ceva. Nu. Pana la urma Pilonul II e al statului, chiar daca are management privat. Cum sa renuntam, e o legislatie, sunt foarte multi oameni care apartin de acest pilon. Cum sa renuntam", a declarat Lia Olguta Vasilescu. Intrebata daca va mai avea loc cresterea transferului…

- Intorcindu-ma in sala de lectura, dupa o discuție in parculețul BAR cu cineva care m-a agațat pentru a-mi expune punctele sale de vedere asupra politicii mondiale, trec, ca de obicei, in drumul spre locul meu, 85, pe linga mesele inșirate de o parte și de alta a culoarului.

- "Pana in 2020, prin Politica Agricola Comuna, Romania beneficiaza de fonduri de circa 20 de miliarde de euro. Aceste fonduri europene sunt esentiale, mai ales ca Romania nu ocupa un loc tocmai onorant in privinta capitalizarii exploatatiilor agricole", a spus Iohannis, la deschiderea targului Indagra.…

- Romania reprezinta un pol de stabilitate in regiune, lucru vizibil și prin increderea și respectul de care se bucura Armata in randul cetațenilor romani, dar și din partea aliaților noștri, susține premierul Mihai Tudose, intr-un mesaj pe pagina de Facebook, postat cu ocazia Zilei Armatei Romane.„„Pe…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Ordinului Suveran de Malta in Romania, Jakob Kripp. Discutiile au prilejuit trecerea in revista a stadiului si perspectivelor relatiei bilaterale, fiind reamintita…

- Eurodeputata Monica Macovei reactioneaza vehement la gestul deputatului PSD Liviu Plesoianu de a se deplasa la Bruxelles, pentru a-i adresa intrebari Laurei Codruta Kovesi, in cadrul unui eveniment organizat de grupul ALDE din Parlamentul European. Macovei il acuza pe Plesoianu ca a facut Romania…

- Fiecare dintre noi poate avea un sediu de banca in propriul buzunar: una dintre bancile de top din Romania, UniCredit Bank, a decis sa ofere clientilor sai o versiune actualizata a aplicatiei de Mobile Banking, precum si o aplicatie separata de mobil pentru companii.