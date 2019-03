A picat reteaua Orange prin toata tara. Compania spune ca au fost taiate niste cabluri Reteaua de telefonie mobila Orange intampina probleme de functionare, miercuri dupa-amiaza, in mai toata tara.



Problemele au aparut "ca urmare a sectionarii multiple in reteaua de fibra optica", a anuntat Orange Romania pe Facebook.



"Salut. Momentan, o parte dintre clientii nostri intampina dificultati in accesarea serviciilor de voce si date, precum si a aplicatiilor Orange. Aceasta situatie se manifesta ca urmare a sectionarii multiple in reteaua de fibra optica.



Colegii nostri din departamentul Tehnic lucreaza deja la remedierea problemei. Ne cerem scuze pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

