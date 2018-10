A picat Instagram-ul! Milioane de utilizatori afectați Miercuri dimineața (3 octombrie), rețeaua de socializare Instagram a picat! Milioane de utilizatori care au incercat sa se logheze astazi pe Instagram, de pe mobil sau de pe calculator, au observat ca rețeaua nu merge deloc. Internauții nu s-au mai putut conecta la rețeaua de socializare Instagram! Ea a fost inaccesibila pentru milioane de oameni […] The post A picat Instagram-ul! Milioane de utilizatori afectați appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

