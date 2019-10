Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost adoptata in Parlamentul Romaniei, ceea ce inseamna ca Executivul condus de Viorica Dancila a fost demis. In total, 245 de senatori si deputati au votat motiunea de cenzura. Potrivit unor surse, 238 de parlamentari au votat DA. Dupa ce motiunea…

- Azi e programat votul motiunii de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului Dancila. Premierul a ajuns la Parlament si i-a convocat pe parlamentarii PSD in sedinta inainte de vot. Viorica Dancila a declarat ca nimeni cu va ierta parlamentarii PSD care vor vota impotriva propriului partid. „Cred ca nimeni…

- Social-democratii se reunesc, miercuri dupa-amiaza, la Vila Lac, resedinta premierului Viorica Dancila, cu parlamentarii formatiunii. Intalnirea are loc cu o zi inainte de votul pe motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Social-democratii sunt optimisti si spun ca au reusit, in aceasta saptamana,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat, luni, dupa sedinta conducerii partidului, ca in acest moment, cu cateva zile inainte de votul la motiunea de cenzura, Opozitia mizeaza pe 247 de voturi. Pentru a trece motiunea, este nevoie de minimum 233 de voturi. "Am anunțat ca pana in prezent avem 7 parlamentari,…

- Toți cei 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura inițiata de PNL au acceptat sa voteze la vedere in momentul in care moțiunea va fi dezbatuta in Parlament, a anunțat Adrian Oros, vicepreședinte al PNL. PNL, USR, PMP, UDMR, ALDE, cat și o parte a grupulului parlamentar al minoritaților…

- Liberalii au avut, marti seara, o discutie, la sediul central al partidului din Aleea Modrogan, cu presedintele Klaus Iohannis, cu care au discutat despre campania electorala si planul demiterii Guvernului. Potrivit unor surse politice, PNL va depune motiunea de cenzura la sfarsitul saptamanii viitoare…

- Parlamentarii USR le solicita grupurilor Pro Romania si ALDE sa-si exprime in mod "clar" pozitia cu privire la motiunea de cenzura si ii invita pe reprezentantii acestora la o discutie. Anuntul a fost facut de liderul deputatilor USR, Stelian Ion. "Am observat ca se taraganeaza foarte mult niste decizii…