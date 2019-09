Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Noapte cu surprize pentru un barbat din Blaj: Un tanar a patruns in locuința sa și i-a furat telefonul. Hoțul s-a ales cu dosar penal Noapte cu surprize pentru un barbat din Blaj: Un tanar a patruns in locuința sa și i-a furat telefonul. Hoțul s-a ales cu dosar penal. Polițiștii din Blaj…

- Doi barbati din Moreni, jud. Dambovita, sunt acuzati de comiterea infractiunii de talharie calificata si complicitate la talharie calificata, dupa ce l-au batut pe un tanar si i-au furat telefonul mobil.

- Miercuri, 04 septembrie a.c. un jandarm care desfașura misiunea de asigurare a ordinii publice la Judecatoria Iași a fost sesizat de o persoana cu privire la faptul ca i-a disparut telefonul mobil, in timp ce se afla pe holul de la etajul I. Imediat dupa sesizare, pe baza vizualizarii imaginilor…

- Psihologii trateaza o noua dependenta: cea de telefonul mobil care a devenit indispensabil pentru utilizatori. „Sunt persoane care verifica si de cate 200 de ori pe zi chiar daca nu a scos niciun sunet”, explica psihologul Mihai Copaceanu.

- Ziarul Unirea Tanar din Sebeș prins in flagrant de catre polițiști: Hoțul a intrat intr-o locuința de unde a furat un telefon Un tanar din Sebeșin varsta de 29 de ani, a fost identificat de catre polițiști dupa ce a furat din interiorul unei locuințe un telefon mobil in valoare de 2.000 de lei. Polițiștii…

- Un telefon a fost furat de pe tejgheaua unui magazin din Rovinari. Angajata a lasat telefonul la vedere, iar un client a profitat de neglijenta acesteia. Polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari au depistat luni in flagrant delict, un barbat, de 51 de ani, din localitate, care a sustras un telefon…

- Ieri, 16 iulie 2019, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Sebeș l-au identificat pe un barbat de 32 de ani, din Sebeș, care in data de 1 iulie 2019, in jurul orei 13,00, ar fi intrat in incinta unei societați comerciale și ar fi sustras un telefon mobil, in valoare de 1 500 lei, care aparținea…

- Tanarul care a ucis un barbat și a ranit alte cinci, miercuri, in zona orașului Faget, a fost prins de catre polițiști joi dimineața intr-o mașina, in apropiere de locuința sa, individul neopunand rezistența, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unor surse judiciare, Ionel Boldea a…