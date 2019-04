Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill se va întoarce în România la data de 15 iunie pentru a participa la a doua editie a "Sports Festival", eveniment ce va avea loc la Cluj-Napoca. Fostul antrenor va vorbi despre experienta sa în lumea tenisului, despre colaborarea cu Simona Halep si va sustine…

- Miscarea paralimpica trebuie sustinuta, a subliniat principele Radu, care a primit vineri, la Palatul Elisabeta, membrii echipelor de fotbal pentru nevazatori din Romania, Grecia, Belarus si Georgia, care participa la Buftea la un turneu de calificare la Campionatul European 2019. "Oricat de curios…

- Inspectoratul Școlar Judetean Buzau si Liceul de Arte „Margareta Sterian” din Buzau, in parteneriat cu Consiliul Judetean Buzau și Centrul Cultural Francofon Buzau, organizeaza, in perioada 29-31 martie 2019, Festivalul national de muzica francofona „Francochanson”, proiect inscris in Calendarul Concursurilor…

- Inaintea seriei de concerte din București, Nikos Vertis, celebrul artist din Grecia, a oferit pentru „Neatza”, un super interviu. Cantarețul este pentru a patra oara in Romania pentru ca adora publicul roman.

- Kron-Tour EXPO Fairs & Exhibitions ii invita pe brașoveni dar și pe turiști, in perioada 22 – 24 martie 2019 la cea de-a XII-a ediție a „TRANSYLVANIA TOURISM FAIR” (TTF) ce va avea loc la Brașov Business Park (STR. IONESCU CRUM, NR.1). Transylvania Tourism Fair (TTF), eveniment ce se…

- Naționala de rugby a Romaniei va debuta astazi, la Cluj-Napoca, in noua ediție a Rugby Europe Championship contra campioanei de anul trecut, Georgia. "Stejarii" vor aparea in partida de la ora 14:00, in direct la TV Telekom Sport, purtand un echipament nou. Elementul vizual al noului echipament este…

- O carte despre Georgia, Azerbaidjan si Armenia ne propune Bogdan Matei, intr-o lansare ce va avea loc joi, 31 ianuarie 2019, de la ora 18.00, la Mediateca Bibliotecii Judetene „George Baritiu” (Livada Postei). „Tinutul dintre mari” vorbeste despre calatoria autorului si a fratelui lui,…

- Federatia Romana de Darts organizeaza pregateste cea de-a patra editie a Romanian Darts Festival (RDF), care se va derula conform traditiei, in ultimul weekend din aceasta luna, intre 25 si 27 ianuarie 2019, insumand premii care depasesc 15.000 de euro.