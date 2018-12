Stiri pe aceeasi tema

- Economia Italiei s-a contractat in trimestrul trei din 2018, pentru prima data in ultimii patru ani, din cauza scaderii cererii pe plan intern, arata datele revizuite publicate vineri de Institutul National de Statistica (Istat), informeaza Agerpres, citand Reuters si ANSA. ...

- Pentru prima data in ultimii patru ani, economia Italiei s-a contractat in trimestrul trei din 2018 din cauza scaderii cererii pe plan intern, arata datele revizuite publicate vineri de Institutul National de Statistica (Istat), transmit Reuters si ANSA. Scaderea trimestriala a PIB-ului de 0,1% in…

- Cresterea zonei euro revine pur si simplu la normal, dupa un an exceptional in 2017, iar incetinirea este provocata in principal de cererea externa mai slaba, a afirmat luni Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene, transmite Reuters. Efectele negative ale disputei privind…

- Razboiul comercial cu SUA a afectat economia chineza, care a inregistrat in trimestrul trei din 2018 cel mai lent ritm de crestere anuala din 2009, in timpul crizei financiare globale, transmit DPA si Reuters.In perioada iulie - septembrie 2018, PIB-ul Chinei a urcat cu 6,5%%, fata de un…

- Cheltuielile totale ale populatiei au reprezentat 85,7% din veniturilor totale, in trimestrul al doilea al acestui an, in creștere de la ponderea de 84% din aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor transmise vineri de Institutul Național de Statistica (INS), scrie Mediafax.Veniturile…

- Rata anuala de crestere a economiei Turciei a incetinit la 5,2% in trimestrul doi din 2018, in timp ce pe ansamblul anului trecut PIB-ul a inregistrat un avans de 7,4%, arata cifrele oficiale publicate luni de Institutul National de Statistica (TurkStat), transmite Reuters. Analiştii cred că…

- Produsul Intern Brut al zonei euro si al Uniunii Europene a inregistrat un avans de 0,4% in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu primul trimestru, statele membre cu cel mai ridicat ritm de crestere economica fiind Malta (1,9%), Romania si Estonia (ambele cu un avans de 1,4%), potrivit datelor…

- Produsul Intern Brut in trimestrul II 2018 este mai mare cu 1,4% fata de trimestrul anterior, iar raportat la perioada similara din 2017 a inregistrat o crestere cu 4,1% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier, informeaza Institutul National de Statistica (INS). În semestrul I 2018,…