Stiri pe aceeasi tema

- Radu Filipescu, in varsta de 64 de ani, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare in penitenciare precum Rahova, Jilava si Aiud. In perioada petrecuta la penitenciarul din Aiud, deținutul politic l-a cunoscut pe Iulius Filip, disidentul anticomunist a carei eliberare ar fi fost refuzata in doua randuri…

- Un barbat de 32 de ani, din Bicaz este cercetat de polițiști sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Ieri, 01 aprilie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au depistat in trafic un tanar de 32 de ani care conducea un autoturism…

- In 31 martie se va duela cu Sergio Vintonovych, un luptator originar din Ucraina, care locuieste de mai multi ani in Italia, tara pe care o reprezinta. Gala „Supreme Night Fight” se va desfasura la Dej, iar lupta este programata in limitele categoriei 67 kg pe stil K1. „Este prima…

- Era dimineața zilei de 20 aprilie 1960 cand flacari uriașe au ieșit din acoperișul catedralei armenești din centrul orașului Gherla. Focul s-a declanșat de la chibriturile nestinse aruncate pe jos, lasate de doi copii, care cautau porumbei. Atunci au intervenit pompieri de la Gherla, Dej și Cluj, dar…

- Studenți ai Universitații Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și voluntari ai Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Boylai (OSUBB) vor susține pe 5 martie 2019 prezentari ale prestigioasei universitați in Liceul Teoretic Petru Maior (ora 10) și Liceul Teoretic Ana Ipatescu (ora 11) in Gherla, și la…

- Trecut in nefiinta luni seara, la un spital din Bucuresti, unde fusese internat din cauza unor grave probleme de sanatate, Dan Chitu va fi inmormantat astazi. Cei care doresc sa-i aduca un ultim omagiu o pot face dimineata, acasa la fostul maestru emerit al sportului, la reședința de pe Strada Ion Heliade…

- FOTO – Arhiva Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de vineri, 25 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…