A patra banca listata pe Bursa de Valori Bucuresti? Dupa ce s-a "incalzit" cu obligatiuni, Idea Bank se gandeste la IPO

- Digi Communications a decis miercuri sa ofere un numar suplimentar de obligatiuni senioare garantate de 125 de milioane de euro, la o dobanda de 5%, cu scadenta in 2023, pe langa cele emise in ultimii trei ani, potrivit unui anunt publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), informeaza economica.net.Citește…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat o apreciere de 1,15%, la 7.030,47 puncte, potrivit agerpres.ro.Citește și: Intalnire Firea - Stanescu - Neacșu - Petrea: In…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au inchis, vineri, pe scadere, aceasta fiind a patra zi consecutiva pe acest trend, potrivit mediafax.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul lui Donald Tusk BET, indicele princial…

- "In situatia in care, in urma analizelor efectuate, sunt constatate nerespectari ale prevederilor legale incidente, Autoritatea adopta masuri care pot fi facute publice, in functie de caracterul acestora. Ori de cate ori rezultatul analizelor efectuate s-a concretizat in masuri de autoritate, care…

- ASF analizeaza tranzactiile din data de 19 decembrie suspectand posibilitatea existentei unor elemente care intra sub incidenta abuzului de piata. „In situația in care, in urma analizelor efectuate, sunt constatate nerespectari ale prevederilor legale incidente, Autoritatea adopta masuri care pot…

- Piata de capital locala a intrat intr-o zona care poate pune in pericol perspectivele de dezvoltare viitoare, incluzand aici si o eventuala promovare a bursei la statutul de piata emergenta, se arata intr-un comunicat al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) transmis miercuri AGERPRES. ‘Bursa de Valori Bucuresti…

- Bittnet (BNET), prima companie IT din Romania listat pe piata AeRO operata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a adus pe bursa o noua emisiune de obligatiuni, a treia pentru compania condusa de fratii Logofatu. Iata care sunt planurile firmei care a...

- Lucian Anghel, BVB: In mai puțin de patru ani, utilizand și instrumentele de finanțare din piața de capital, valoarea companiei a crescut de peste 6 ori, la mai mult de 50 milioane lei Mihai Logofatu, Bittnet: Suntem convinși ca aceste doua companii nou integrate vor avea o contribuție semnificativa…