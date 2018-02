Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in competiția de la „Ferma Vedetelor”, Diana Dumitrescu a ajuns la capatul puterilor din cauza de stresului provocat in timpul filmarilor. In fața unei camere, actrița și-a spus ofurile, dupa ce in urma cu o zi a creat multa valva cu imaginile in care a cerut un test de sarcina. Diana Dumitrescu…

- EXATLON: Doua vedete din echipa Faimoșilor au fost la cuțite la emisiuni la care au participat in trecut, chiar daca acum fac pereche și incearca impreuna sa puna umarul pentru ca echipa lor sa caștige toate probele. Acum trei ani, Giani Kirița și Vladimir Draghia au provocat un scandal monstru,…

- Traficul pe DN2 (E85) a fost blocat, joi dimineața, la iesirea din Dumbraveni spre Ramnicu Sarat, din cauza unui grav accident de circulație care a avut loc in jurul orei 07.15 si in care si-a pierdut viata o persoana. In accident au fost implicate doua tiruri si un autoturism, care au derapat si au…

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Ferma Vedetelor continua cu noi episoade incendiare in sezonul 3. In competitie sunt 6 perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- Caz uluitor la Acces Direct! O femeie are un copil cu amantul, dar acesta refuza sa-l accepte! Soțul i-a murit, dar femeia povestește cum a fost cucerita de un alt barbat inca de cand soțul traia. La 6 luni de la moartea soțului, tanara a ramas insarcinata. „Am fete de 16 ani si de 12 […] The post Povestea…

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Ediția de seara trecuta de la „Ferma Vedetelor” a fost una extrem de emoționata. Unii dintre concurenți au plans in timp ce faceau confesiuni, invinși de dorul de casa, dar mai ales de cel pentru cei dragi, pe care i-au lasat in Romania. La un moment dat, Diana Dumitrescu le-a citit colegilor sai scrisoarea…

- Șase perechi de vedete muncesc pe rupte la ferma, in mijlocul munților, dar dorul de casa și tensiunile i-a facut deja pe unii dintre concurenți sa clacheze. Invitata in emisiunea „Vorbește lumea”, Andreea Ibacka a dezvaluit despre ce se intampla in culisele de la „Ferma Vedetelor”, lucruri care nu…

- La doar cateva saptamani dupa ce au marturisit public ca iși doresc sa intemeieze o familie impreuna, povestea lor de iubire s-a incheiat. In miez de noapte, plansa și suparata, iubita lui Kamara a plecat cu bagajele din casa artistului. In cadrul unui interviu, bruneta care a dorit sa-i ia locul Anei,…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- Un barbat a cazut, marți, cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Capitala, anunța reprezentanții ISU București-Ilfov. „Scafandrii au ajuns, confirma ca autoturismul este scufundat integral. Un barbat, șoferul, a ieșit din masina si se afla in ambulanța…

- Un barbat de 41 de ani diagnosticat cu ruptura spontana de aorta și sangerare masiva in pleura stanga a fost salvat la Institutul de Boli Cardiovasculare... The post Bolnav salvat de la moarte de medicii timisoreni. Din pacate, nu toti au sansa lui… appeared first on Renasterea banateana .

- De cand a devenit cunoscuta, Rona Harter, actualmente participanta la reality-show-ul “Ferma vedetelor”, a avut parte și numeroase situații conflictuale, așa cum se vede și acum, la televizor. De exemplu, in anii ’90, s-a spus despre ea ca a fost amanta președintelui Emil Constantinescu. Iata ce declara,…

- A fost o seara de vis! Cea de-a 71-a gala a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc, la fel ca anul trecut, la Royal Albert Hall din Londra, duminica (18 februarie). Evenimentul a fost prezentat acum de actrita Joanna Lumley, care l-a inlocuit pe Stephen Fry. Lungmetrajul…

- Ca-n filme! O femeie de 26 de ani din India a șocat pe toata lumea cu povestea ei. Krishna Sen a fost arestata dupa ce s-a prefacut a fi barbat și s-a casatorit pentru a obține zestre. Femeia merita un premiu pentru actorie! Pentru a pastra aparențele, Sen fuma și bea extrem de mult, vorbea cu o […]…

- Un puternic incendiu s-a produs sambata, 17 februarie 2018, pe o strada din municipiul Caracal, trei locuinte fiind afectate. Pompierii au fost solicitati sa intervina la trei adrese din Caracal, strada Antonius Caracalla, unde un incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric…

- Ramasa in concurs, chiar si dupa ce a pierdut duelul, actrita spune lucrurilor pe nume. Diana Dumitrescu a avut nenorocul sa participe la duel inca din prima saptamana de sedere la „Ferma Vedetelor”. Ea a trebui sa ii infrunte pe Rona Hartner si pe Daniel Iordachioaie, dar in cele din urma a pierdut.…

- Lacrimi și tensiuni la “Ferma vedetelor”, in ediția de miercuri seara. Rona Hartner a provocat-o pe Diana Dumitrescu la duel și a pierdut. Insa atunci cand a fost nevoita sa iși ia la revedere de la colegi, actrița a avut parte de o surpriza de proporții. Regula concursului ii obliga insa și pe colegii…

- Andreea Mantea nu va mai prezenta emisiunea „Se striga darul!”, de la Kanal D. Colega lui Mihai Mitoșeru a decis ca este cel mai bine sa se retraga, iar motivul este pe deplin ințeles. Andreea Mantea s-a simțit suprasolicitata din cauza faptului ca prezinta doua emisiuni la Kanal D, atat „Se striga…

- Nimeni nu se astepta la o asemenea intorsatura! Dupa ce Rona Hartner a fost „incoltita” de colegii ei, fiind acuzata ca fuge de munca, actrita a fost votata pentru a merge la duel. La randul sau, Rona a ales-o la duel pe Diana Dumitrescu , cea care a fost cea mai inversunata impotriva ei si care a acuzat-o…

- Cele 6 perechi de fermieri au intrat in Ferma Vedetelor, locul care ii va gazdui pentru urmatoarea perioada. Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu, Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha si Rona…

- Un barbat de 45 de ani din Dambovita a decis sa-si puna capat zilelor dupa ce familia l-a parasit. Se pare ca era mare amator de jocuri de noroc, iar sotia si copiii l-au abandonat, satui sa vada cum pierdea bani. (VEZI SI: Un tanar sportiv din Olt s-a spanzurat pentru ca a pierdut banii la pacanele)

- Partidul Social Democrat (PSD) renunta la orice sansa de a mai castiga Primaria municipiului Iasi in 2020, printr-o eventuala excludere a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, sustine europarlamentarul Catalin Ivan. Intr-o postare pe Facebook,…

- Intr-o postare pe Facebook, eurodeputatul sustine ca, printr-un astfel de gest, "PSD isi asuma public ca nu va mai avea un punct de sprijin la Iasi pentru multi ani inainte". "Aceasta lovitura data PSD-ului arata ca cei care conduc acum partidul au o agenda personala mult mai importanta…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca daca primarul de Iasi Mihai Chirica va fi exclus din PSD, atunci partidul renunta definitiv la orice sansa de a mai castiga Primaria Iasi in 2020, precizand ca plecarea lui Chirica din partid deschide mai multe scenarii, toate defavorabile social-democratilor.Catalin…

- In R.Moldova a avut loc cel de-al 40-lea transplant de ficat. Operația s-a petrecut la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. La operație au asistat și chirurgii din Romania. Intervenția chirurgicala a decurs cu succes, iar pacientul deja se simte bine. Potrivit șefului Secției chirurgie hepatobiliopancreatica,…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au distribuit, marți, centrului maternal "Casa noastra", din satul Podgoria, jud. Prahova, mai multe pachete cu alimente de baza, dulciuri, haine, produse de igiena personala și pampers. In prezent, in centru maternal locuiesc 3 mame, 7 copii minori…

- Diana Dumitrescu viseaza la ziua in care va deveni mamica, desi, la prima vedere, nu s-ar grabi prea tare sa mearga din nou in fata preotului si sa-i jure credinta vesnica iubitului ei, Alin Boroi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce planuri are actrita pentru anul acesta si ce spune despre…

- Un șofer din Alba a fost ranit ușor dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs in municipiul Hunedoara. Aflat la volanul unui autoturism, acesta a fost lovit intr-o intersecție de un autoturism condus de un șofer baut, care a parasit locul incidentului. Potrivit IPJ Hunedoara, in data…

- Cand iei decizia de a slabi drastic si sa ajungi in forma, sunt anumite lucruri care chiar te motiveaza sa faci acest lucru. Acesti factori apar cand trebuie sa iti imbunatatesti sanatatea si sa vrei sa te simti mai bine in pielea ta.

- VECINUL…Un barbat de 30 de ani, Vasilica Gherghescu, din comuna Gherghesti, a fost salvat de primarul comunei Iana, dupa ce acesta a fost dat disparut de familie. Omul circula pe drumul dintre Iana si Recea, cand a fost vazut de primarul Ionut Totolici, solicitat de cei care il cautau pe barbat, pentru…

- Chiar in aceste momente pompierii argeseni incearca sa stinga un incendiu ce a izbucnit la o casa din localitatea argeseana Leresti. In urma incendiului un barbat a suferit arsuri de gradul I si II pe maini si picioare, medicii oferind acum primele ingrijiri victimei ce are 24 sau 25 de ani. …

- DIN CUPRINS Dan Petrescu a fost marele favorit sa preia un club englez de tradiție, inainte de a semna cu ASA Targu Mureș Gazeta a descoperit mailurile dintre impresarii care l-au propus și patronii asiatici ai clubului englez Ce s-a intamplat de fapt in ziua in care Bogdan Mara a anunțat ca prietenul…

- Marele exod al romanilor stabiliti in strainatate a inceput pe data de 2 ianuarie. In punctele de trecere a frontierei s-au format cozi care se intind pe kilometri buni. Cifrele furnizate de catre Politia de Frontiera arata ca in ultimele 24 de ore un roman pe minut au parasit tara. Situatia la frontiera,…

- Potrivit ISU Prahova, un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-o casa particulara din comuna Ivoarele. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 150 de metri patrati si arde generalizat. Pentru lichidarea flacarilor intervin patru autospeciale. In locuinta a fost gasit…

- Polițiștii salajeni au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului fara incuviințarea poliției fața de un barbat care a provocat un accident de circulație la Romanași.

- Un grav accident a avut loc, aseara, chiar in fata postului de Politie din comuna Somova, judetul Tulcea, soldat cu o victima decedata.Soferul a parasit, inexplicabil, locul evenimentului.Potrivit IPJ Tulcea, echipele inspectoratului au declansat, imediat, cercetari specifice la fata locului.In urma…

- Alerta in Timiș, dupa ce un barbat cu probleme psihice a rapit o tanara de 17 ani. Aceasta se afla intr-o mașina pe care individual a decis sa o fure. A urmat o goana nebuna prin oraș, cu poliția pe urmele mașinii.

- Politistii din Sebes l-au identificat pe un barbat din municipiu care este banuit ca nu ar fi anuntat politia, dupa comiterea unui accident rutier, in urma caruia o femeie a fost ranita usor. Potrivit IPJ Alba, joi, politistii rutieri din Sebes l-au identificat pe un barbat de 58 de ani, din Sebes,…

- Cu un pas mai aproape de marea finala ”X Factor”, difuzata pe 22 decembrie, de la 20.00, la Antena 1, concurenții au avut timp sa iși imagineze și cum li s-ar schimba viețile daca ar caștiga titlul și marele premiu in valoare de 100.000 de euro.

- La Glimboca, in Caras-Severin, un barbat de 44 de ani isi creste singur cele doua fetite, de sase si de doi ani. A fost parasit de sotie, iar in lipsa unei locuinte s-a mutat in fosta gara a comunei.

- Inout, inselat si parasit, lasat sa isi creasca singur copiii. Cea care i-a nascut l-a parasit pentru un alt barbat. Fiica si fiul lui ar putea trai fara mama. A fugit si a lasat in urma un barbat care sustine ca a iubit-o.

- Noul Duster de la Dacia se lanseaza in acest weekend, la dealerul Dedeman Automobile din Bacau și Onești, unde sunt puse la dispoziție patru exemplare, pentru drive-test. Evenimentul a fost integrat in 3 zile de „porți deschise”, timp in care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat din Constanța caștigat marele premiu la loto 6 din 49. Norocul a ghicit cele șase numere și va primi peste 1,37 milioane de euro. Constanțeanul a caștigat premiul de la categoria I in valoare de 6.372.850,87 lei, la extragerea loto 6 din 49 din 3 decembrie . Biletul norocos a fost jucat la…