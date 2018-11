Stiri pe aceeasi tema

- Steaua Roșie a invins-o pe Liverpool cu 2-0 și a complicat teribil calculele grupei. "Cormoranii" au fost vanați la Belgrad de atacantul cu prenume de temut, Milan. "Dubla" lui Pavkov, in doar 7 minute, le-a adus sarbilor prima victorie din istoria Ligii cu grupe. Hotarat lucru, cand Liverpool da ochii…

- Executivul a luat o decizie majora! O noua taxa va fi introdusa in Romania, incepand cu anul 2019. Aceasta va fi obligatorie pentru toți oamenii din țara noastra.Trebuie precizat faptul ca romanii vor putea sa... Citește AICI ce taxa intra in vigoare in anul 2019 - toți romanii sunt…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat la un an și jumatate de inchisoare cu executare pe tanarul de 26 de ani, care, in urma cu un an a lovit un polițist dupa ce s-a urcat baut la volan și a provocat un accident de circulație. Adrian Grigorie, din Bals-Olt, a provocat un […] The post…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au amanat, pentru finele lunii, dosarul in care procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui fost politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pentru trafic de influenta si inselaciune.…

- Barbatul care, in luna mai, a amenintat doi politisti din Arad, catre unul spunand ca il va omori, si-a primit sentinta finala. In prima instanta, inculpatul Florin Crisan a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei, recunoscand faptul ca a amenintat politistii, dar si faptul ca a refuzat sa ii…

- Reprezentantii ministerului au constatat ca membrii comisiei de receptie a constructiilor din Romania, care nu erau specialisti in domeniul respectiv, isi exprimau opiniile fata de lucrarile executate fara a avea competente referitor la specificul lucrarilor executate. Pentru a evita ca un membru al…

- Curtea de Apel Alba Iulia a admis, luni, cerera autoritatilor judiciare din SUA de extradare a hackerului aradean Marcel Lazar Lehel, cunoscut drept Guccifer, pentru a executa pedeapsa de patru ani si patru luni de inchisoare pe care a primit-o de la o instanta din statul Virginia, insa extradarea…