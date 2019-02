A orbit după ce a băut cocktailuri în timpul unei vacanțe în Grecia O femeie care a orbit dupa ce a baut cocktailuri in timpul unei vacanțe in Grecia se confrunta acum cu o așteptare de trei ani pentru un caine ghid, susțin jurnaliștii de la mirror.co.uk. Tanara, in varsta de 22 de ani, este unul din cele 800 de persoane care așteapta sa primeasca un animal de companie, special instruit pentru nevazatori. Cum s-a intamplat totul? Cum s-a intamplat totul? Fata și-a pierdut vederea dupa ce a plecat cu doi prieteni pe insula Zante, in august 2016. In timp ce se afla la un bar, aceasta servise un cocktail ce conținea și vodca și metanol mortal, o substanța chimica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

