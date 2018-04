Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Vlad Ciurea este un nume cu rezonanta nu doar in neurochirurgia nationala, ci si in neurochirurgia internationala, intrucat, intre 2005 si 2009 a fost vicepresedinte al Societatii Mondiale de Neurochirurgie - forul stiintific cel mai important din lume in acest domeniu - si al carei membru…

- Profesorul universitar doctor Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, a fost distins vineri (30 martie), in cadrul unei festivitati, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii „Aurel Vlaicu” Arad. Sala festiva din Complexul M a fost arhiplin la ceremonia de decernare a titlului de Doctor…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, soprana Teodora Gheorghiu se pregatește pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se desfașoara in perioada 16-29 martie in 6 orașe din țara. Celebra soprana va incepe turneul la Pitești, apoi va trece prin Caracal, Brașov, Alba Iulia,…

- Profesorul universitar si lingvistul Olga Dutu implineste astazi opt decenii de viata, din care mai bine de cinci si jumatate le a dedicat invatamantului constantean. Desi a fost olimpica la fizica, de a lungul anilor de liceu Liceul "Mihai Eminesculdquo; fost "Ana Ipatesculdquo; din Constanta , Olga…

- Tanar de 26 de ani din Pitești, mort intr-un accident in Germania. Casian era angajat ca șofer profesionist pentru o firma de transport și urma sa devina tata, peste trei luni. Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri, in jurul orei 15.00, in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania,…

- Furnizorul de servicii medicale private MedLife a preluat pachetul majoritar de 80% din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piata din Pitesti, Costesti si Curtea de Arges. “Asa cum ne-am obisnuit actionarii, ne continuam accelerat planul de extindere si…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Doctorul Ion Bulacu este medic primar psihiatru la Spitalul Militar de Urgența ”Dr. Ion Jianu” Pitești. Psihiatria este o zona complet necunoscuta și adeseori greșit interpretata de foarte mulți oameni. Cu o modestie straina de aceste vremuri și cu o voce blanda, medicul Ion Bulacu ne vorbește despre…

- Universitatea din București are cele mai bune performanțe la nivelul sistemului de invațamant superior romanesc - confirma, ca și in anul precedent, clasamentul Quacuarelly Symonds World University Rankings (QS) 2018, cel mai cunoscut ranking global al universitatilor in funcție de domeniile de studiu…

- Dragi Tovarași și pretini, galeria intelectualilor și politicienilor de vaza care ne spun ca nu este acum momentul Unirii s-a întregit cu o noua figura hâda. Aș putea scrie mult despre conceptul de Igor fara de Țara, cu referire nu doar la actualul ne-președinte ci și la…

- „Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere, studenții și profesorii Facultații de Teologie Romano-Catolica, Universitatea din București,…

- O sala plina și aplauze necontenite pentru unul dintre cei mai buni actori romani, la Timișoara. Marcel Iureș a devenit, de luni, Doctor Honoris Causa al Universtiații de Vest din Timișoara. El le-a spus studenților sa ii urmeze calea, sa invețe bine limba romana și o impartașeasca. Mai mult, el a transmis…

- Duminica, 4 martie, s-a stins din viata profesorul Sergiu I. Nicolaescu, creatorul specializarii Jurnalism a Universitatii din Pitesti, mentorul profesorilor de aici și al multor generații de studenți. “Un om bland, un dascal atent și dedicat, un calauzitor al tinerelor generații de profesori și studenți,…

- Sunt zile triste pentru toata suflarea Universitatii din Pitesti. Sergiu Nicolaescu, unul dintre cei mai apreicati profesori ai specializarii Jurnalism s-a stins din viata, duminica, asta dupa ce ani de zile a dus o lupta dura cu boala. Chiar daca era nevoit sa mearga frecvent la spital, acesta nu…

- Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, concluziile sale in urma vizitei la Bucuresti a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Concluziile sunt cele pe care le asteptam: 1. Romania este sub o monitorizare extrem de atenta din partea Comisiei Europene…

- Contemporary Literature Press, sub auspiciile urmatoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Roman și Uniunea Scriitorilor din Romania anunța publicarea volumului Leon Levițchi—Archive (LLA). LLA 5. Calatoriile lui Lapsus. Roman. 1954. Ediție facsimil in trei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut foarte multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei,. "Este ca si cum ati fi alergat un maraton si acum sunteti pe ultima…

- Profesorul universitar Anton Beziris s a nascut la Constanta, pe 2 martie 1941, si s a stins din viata in iunie 2008. Absolvent al Institutului de Marina Constanta, Sectia Marina Comerciala, in 1963, universitarul Beziris a urmat specializarea in Tehnologii moderne de transport maritim la Erasmus University…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, liderii Parlamentului, Liviu Draganea si Calin Popescu Tariceanu, dar si cu ministrul Justitiei.

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- A dat bunul Dumnezeu si minunea aceasta. Multumita ei, in cursul zilei de marti, am descoperit ca ar exista, totusi, un punct comun intre domnul prof.univ.dr. Tudorel Toader, fost membru al Curtii Constitutionale, membru al Comisiei de la Venetia, rector suspendat al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“…

- Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica anunta ca vor avea program normal luni, cu posibilitatea ca, in functie de evolutia vremii, sa se ia in calcul si posibilitatea suspendarii cursurilor, scrie NEWS.RO.Citeste si: Romania, sub zodia protestelor: Manifestatii in mai multe…

- Adrian Hadean, de la Master Chef, a facut un show culinar live la Cluj Cunoscutul bucatar și blogger clujean a predat o lecție de gastronomie live in fața clujenilor de la Vivo Center. Acesta le-a împartașit pasionaților gastronomiei, de Dragobete, secretele unui meniu complet pentru…

- Acum se afla la Spitalul Bagdasar-Arseni din Bucuresti, unde a ajuns in stare vegetativa la finele lui ianuarie. Pronosticul neurochirurgului Mircea Gorgan, care se ocupa de Alex, e optimist. Medicul e convins ca Alex va face progrese semnificative intr-un an, cu recuperare intr-un centru…

- Prin decizia de a declansa procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, actualul ministru al Justitiei Tudorel Toader a incetat sa mai sprijine lupta impotriva coruptiei si s-a transformat in avocatul grupului infractional organizat instalat la conducerea Romaniei. De aceea,…

- Reacție absolut șocanta a unui șofer, filmat la scurt timp dupa ce a ieșit cu mașina in decor de pe autostrada București – Pitești! Barbatul de 20 de ani nu poate sa lege un cuvant și tremura tot, dupa ce a pierdut controlul volanului și a ajuns in camp, de pe autostrada. Surse din poliție spun ca tanarul…

- Vineri, 23 februarie 2018, ora 09.00, in Sala Senatului a Universitații din Pitești va avea loc Simpozionul Științific Internațional romano-japonez organizat de catre Universitatea din Pitești impreuna cu Asociația Romano-Japoneza de Educație și Știința A.R.J.E.S., Consiliul Judetean Argeș si Inspectoratul…

- Dupa ce birocrația din Romania i-a lasat pe el și pe fratele sau fara indemnizațiile de handicap, cunosutul jurnalist piteștean Remus Eduard Ștefan a ajuns sa traiasca, de pe o zi pe alta, intr-o camera de hotel, impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida, pe care nici nu concepe sa-l…

- Grupurile Renovatio si Telekom Croatia vor monta anul acesta 23 de statii de incarcare rapida in Romania, planurile celor doi investitori fiind ca in termen de trei ani sa ajunga la 69 de statii de incarcare rapida si 4 ultra-rapida in Romania si Croatia. Intregul proiect are o valoare de…

- Israela a vorbit la o emisiune tv despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu mai parasi domiciliul. "Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm, si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul…

- Mii de romani din țara și de peste Prut s-au adunat pe 3 februarie la Palatul Național “Nicolae Sulac” din Chișinau pentru spectacolul “La frați nu se pun hotare”. Pe scena au urcat peste 30 de artiști din Republica Moldova și Romania, acompaniați de Orchestra „Lautarii” din Chișinau, dirijata de maestrul Nicolae…

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru ocuparea postului de ministru al Educatiei, este „Un cadru didactic si un cercetator de prestigiu” se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de rectorii a 30 de universitati din tara, prin care acestia au tinut sa-si exprime sustinerea fata de nominalizarea partidului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Istoricul si filozoful Neagu Djuvara a murit, miercuri, la varsta de 101 ani, potrivit TVR. UPDATE 15.55: “A ramas un om senin, foarte ușor de caștigat și de avut cu el o relație. A avut o experiența de viața foarte aparte”, a spus istoricul Stelian Tanase despre Djuvara intr-un interviu pentru Digi24…

- Contemporary Literature Press, sub auspiciile urmatoarelor foruri: Universitatea din București, The British Council, Institutul Cultural Roman și Uniunea Scriitorilor din Romania anunța publicarea volumuluiArhiva Margareta Sterian - Culorile cantecului. Editat de Lidia Vianu și Bianca Zbarcea. Pictura…

- Mii de aradeni s-au lasat pacaliti de un mesaj ce este tot mai intens distribuit pe Facebook in ultimele saptamani si care anunta ca prin intermediul unui medicament comercializat si la noi este raspandit virusul „Machupo”, care provoaca febra hemoragica. Mesajul este scris cu numeroase greseli…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Afirmatiile au fost facute in cadrul mesei rotunde "President Wilson's Fourteen Points Speech and the Rise of Nation-States in Central and Eastern Europe", o dezbatere dedicata Centenarului Marii Uniri de la 1918 si organizata de Universitatea din Bucuresti. Evenimentul a fost gazduit de catre rectorul…

- Site-ul www.4tuning.ro a realizat un top cu cei mai proști șoferi din Romania, in funcție de județe. Topul este realizat pe baza șoferilor din provincie care circula in București și se refera strict la abilitațile acestora. Șoferii din Argeș ocupa un fruntaș loc 4, jurnaliștii site-ului www.4tuning.ro…

- O femeie care a impartit acelasi salon cu Monalisa, o artista din Pitești, care a murit la numai 26 de ani din cauza unei boli necruțatoare, a facut marturisiri sfasietoare despre ultimele clipe din viata tinerei. Citeste si O noua tragedie in Romania. A murit la 26 de ani. "Sa ai drumul lin,…

- Omul care a calatorit in aproape toate tarile lumii, despre Cluj: "Este un oras istoric, este un oras frumos, o sa revin aici" Profesorul turc Orhan Kural este o personalitate foarte cunoscuta in tara sa natala dar si pe multe meridiane ale globului. Intr-un interviu pentru ZIUA de CLUJ acesta a vorbit…