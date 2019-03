Stiri pe aceeasi tema

- Brave Evie, care are numai noua luni, are numeroase tumori la nivelul ficatului, coastelor, rinichilor și abdomenului. Evie s-a nascut cu o boala hepatica rara. Un ficat i-a fost gasit in 24 de ore și...

- Un preot de tara din judetul Botosani si-a dus gratuit enoriasii la medic. Acesta a fost impresionat de faptul ca majoritatea satenilor pe care-i pastoreste sunt oameni batrani si bolnavi.

- Un barbat in varsta de 31 de ani a murit din cauza unei supradoze de droguri la doar cateva zile dupa ce a serbat ziua de naștere a fiului sau de cinci ani. Samuel Barton a fost gasit fara suflare de...

- Diploma falsului chirurg italian, retinut miercuri dupa ce a fost audiat timp de mai multe ore de politisti, ar fi fost recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale in mandatul lui Valentin Popa.

- Cristina Spatar a fost nevoita sa lase in urma condițiile de lux de care s-a bucurat ani buni și sa caute o locuința pe masura puterii ei financiare. Acum, cantareata sta cu chirie, cu tot cu cei doi copii ai sai, Aida și Albert, intr-un apartament dintr-un bloc cu patru etaje din București.…

- Chiar daca au trecut cinci ani de la teribilul accident suferit de Michael Schumacher (49 de ani) la schi, amanunte incredibile ies la iveala despre momentele dramatice din timpul operațiunii de salvare a fostului pilot de Formula 1. Stephane Bozon, unul dintre salvatorii germanului, a dezvaluit detaliul…

- Simona Halep ar urma sa fie devansata în fruntea clasamentului WTA de Karolina Pliskova, numarul doi mondial, pâna la finalul anului 2019, cel putin în viziunea legendarei Chris Evert, care sustine ca românca nu va mai putea rezista

- Mirela Vaida este in al noualea cer. Frumoasa artista, actrița și prezentatoare trece prin una din cele mai frumoase perioade din viața sa. Insarcinata cu cel de-al treilea copil, Mirela Vaida a mai primit o veste uriașa.