- Un barbat din Alba Iulia a fost amendat cu 500 de lei dupa ce a sunat la 112 si a solicitat ajutorul politistilor, deranjat fiind de faptul ca fosta sotie, soacra si fiul lui sunt in vizita, iar el doreste ca ei sa paraseasca locuinta.

- Directorul unui club sportiv din Bacau, aflat in concediu, pe litoralul romanesc, a reușit sa salveze o fata de 20 de ani, pe punctul sa se inece. "Daca o sa mor si eu si o sa-mi las copilul fara tata? O sa ma ierte?", a fost gandul lui Adrian Gavriliu cand s-a aventurat in apele marii. N-a contat!…

- O luptatoare de kickboxing din Marea Britanie a sarit in ajutorul unui barbat care a fost atacat de hoți in Mallorca, Spania. Britanica Iman Barlow, o luptatoare de kickboxing in varsta de 26 de ani, supranumita Pretty Killer, se plimba cu iubitul ei pe strazile din Mallorca cand a fost martora unui…

- Polițiștii din Galați, barbat și femeie, care nu au intervenit in cazul fetei de 14 ani pline de sange și in stare de șoc au primit prima pedeapsa. Șefii lor au stabilit ca, pana la finalizarea anchetei disciplinare, cei doi vor patrula doar pe jos, fara a avea dreptul sa foloseasca autoutilitara…

- Panica sambata noapte in zona UTA: un barbat a amenințat cu cuțitul trecatorii. El a fost oprit și ulterior, amendat de polițiștii locali ai Serviciului Ordine Publica și Circulație, inainte de a face victime. Acesta este un barbat de 32 de ani, din Bacau. El a fost sancționat contavențional cu 1.000…

- Un barbat de 35 de ani din Ucraina, care desfasura activitati lucrative fara a detine aviz de angajare, a fost depistat joi 25 iulie, de polițiștii de la Imigrari din Cluj. Pe numele omului a fost emisa decizie de returnare, a fost condus sub escorta pana la punctul de trecere a frontierei si i s-a…