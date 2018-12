Stiri pe aceeasi tema

- Un septuagenar din Gorj a fost retinut pentru ca si-a batut nepotul. Politistii din Targu Carbunesti au retinut luni seara pentru 24 de ore si introdus in Centrul de retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 74 ...

- A predat 30 de ani lecții de pian la o școala de muzica din Belgia. S-a plimbat in multe țari alaturi de elevii ei și, dintre toate, s-a indragostit de Romania. Și-a cumparat o casa in județul Gorj și a inceput o afacere cu produse din ciocolata. „Imi place bucuria romanilor și sufletul lor bun. Aici…

- Tineretul Social Democrat din Gorj a organizat, marti dimineata, o actiune civica de donare de sange, dupa ce presa locala a mediatizat cazul unei persoane care are urgenta nevoie de sange. „Pentru noi, tineretul social democrat, a...

- Un ofiter de politie din Gorj, in varsta de 40 de ani, din localitatea Baia de Fier, a fost ranit grav si a fost transportat cu ambulanta la Bucuresti, in urma unui accident rutier, care a avut loc in localitatea Bengesti Ciocadia, informeaza Observator TV.Politistul a pierdut controlul volanului din…

- Mașina cautata de autoritatile din Germania, oprita la P.T.F. Petea Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat la controlul de frontiera un barbat din judetul Maramures care conducea un autoturism marca Skoda Rapid, ce figura ca fiind cautat de autoritatile…

- Ministerul Energiei a publicat proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea masurilor privind nivelul de siguranta si securitate in funcționare a Sistemului Electroenergetic National, precum si masurile in legatura cu realizarea stocurilor de siguranta ale Sistemului Electroenergetic National…

- Concursul pentru functia de director al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) Gorj a intrat in linie dreapta. O singura candidatura a fost depusa pentru aceasta functie. Cel care vrea sa preia carmele institutiei este Cri...