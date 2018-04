Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru o femeie din Florida! Timp de 14 ani, de cand devenise mama, aceasta a avut de indurat dureri groaznice de spate, insa medicii nu descopereau ce are de fapt. La analize mai amanuntite, femeie a avut un soc cand a vazut ce se statuse in corpul ei atatia ani. Amy Bright, […] The…

- Bogdan Dumitrescu, ofiter in cadrul SCCO Olt, a fost impuscat in cap de iubita sa pe data de 31 ianuarie 2018 si a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean din Craiova. Medicii l-au operat de trei ori, iar starea lui in momentul de fata este stabila.

- Carmen de la Salciua a postat pe retelele de socializare un mesaj dedicat regretatei cantarete Ramona Fabian. Mesajul artistei a fost apreciat de fanii acesteia. Citeste si Detalii SOCANTE dupa crima de la spitalul din Slatina, urmata de sinucidere: Asistenta ucisa cu 17 lovituri de cutit…

- Uniunea Vatra Romaneasca – Filiala Bihor și Biblioteca Județeana ”Gheorghe Șincai” Bihor – Oradea, in parteneriat cu Asociația Naționala a Cavalerilor de Clio, Asociația Civica Tempora Satu Mare și Societatea Cultural Patriotica ”Avram Iancu” din Oradea, au organizat marți la Biblioteca Județeana…

- Un barbat a fost declarat mort, in urma unui accident rutier, iar cand era pregatit pentru autopsie, s-a trezit! Himanshu Bharadwaj a socat pe toata lumea. Tanarul a petrecut o noapte intreaga la morga, fiind declarat mort, iar a doua zi, cand trebuia sa-i fie efectuata autopsia, s-a trezit. Familia…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina, un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Cei doi lucrau la spital de zeci de ani, Ramona Cosmescu (46 de ani) din 2002, iar Gheorghe Ghenea (54 de ani) din 1994. Medicul șef al Serviciului Județean…

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Familia sa a trecut de la extaz la agoni in doar cateva momente. La doar cateva ore dupa ce a devenit mamica,…