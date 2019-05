A născut Lavinia Pîrva. Mesajul transmis de proaspătul tătic Ștefan Bănică Junior Ștefan Banica Junior a devenit tata pentru a treia oara. Actuala sa soție, Lavinia Pirva a nascut. Acesta este primul copil al cuplului Ștefan Banica-Lavinia Pirva. Cantareața a adus pe lume un baiețel care a primit numele Alexandru. Artistul a transmis un mesaj emoționant pe contul sau de socializare dupa nașterea bebelușului. Dupa anunțul venirii pe lume al celui de-al treilea copil al sau, Ștefan Banica Junior a primit numeroase mesaje de felicitare de la fanii sai din mediul online. Ștefan Banica Junior este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din industria muzicala din Romania.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

