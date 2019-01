Stiri pe aceeasi tema

- Dat fiind faptul ca tratamentele de fertilitate devin din ce in ce mai eficiente si mai accesibile, apar tot mai multi parinti care pana nu de mult isi pierdusera speranta de a avea un copil, scrie livebiz.media.

- Nascut pe 12 aprilie 1957, Valeriu Ionita a fost arbitru de centru in perioada 1990-2002, bifand aproape 220 de partide in primele doua ligi. In ultimii ani a indeplinit rolul de team manager al reprezentativei de futsal a Romaniei, alaturi de care a participat si la cel mai recent turneu final, Euro-2018,…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Politiei Judetene Valcea, un barbat din comuna Gradistea, satul Valea Gradistii, a sunat, in noaptea de 10 decembrie, la 112 anuntand ca si-a gasit tatal, in varsta de 54 de ani, si bunica, in varsta de 74 de ani, morti pe un teren din apropierea locuintei…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din lume care in anul 2005 a intrat in Cartea Recordurilor cu acest titlu, se mandrește cu fetița ei, Eliza, in varsta de 13 ani. Micuța a reușit sa caștige primii sai bani la o varsta destul de frageda. Eliza Iliescu este eleva in clasa a IX-a la colegiul “Dimitrie…

- O femeie care a suferit un transplant de uter de la o donatoare moarta, in 2016, a nascut un copil perfect sanatos. Cazul fericit al femeii a facut inconjurul lumii și reprezinta o premiera mondiala.

- Incidentul a avut loc pe data de 7 octombrie seara, in Cartierul Cina din Ploiești, in duminica in care a fost organizat referendumul pentru familie. La acea data autoritațile au fost alertate ca o femeie in varsta de 91 de ani este cazuta pe strada Andrei Mureșanu și ca aceasta susține ca a fost victima…