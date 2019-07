A murit Vasile Stoica, românul care a străbătut lumea într-un scaun cu rotile Vasile Stoica, maratonistul roman care a intrat in Cartea Recordurilor și care a strabatut lumea intr-un scaun cu rotile, a murit, miercuri, la varsta de 49 de ani, in urma unui infarct. Lugojeanu este deținatorul unui record mondial pentru cea mai mare distanța parcursa intr-o zi in scaunul cu rotile, 132 kilometri, conform Adevarul . Stoica a participat, pana in ultimele clipe ale vieții sale la competiții dedicate persoanelor cu dizabilitați. Ultima competiție la care a participat, Cupa „Ana Lugojana”, a avut loc la finalul lunii iunie. Aici, Vasile s-a impus la proba de aruncare a greutații.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

