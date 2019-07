Stiri pe aceeasi tema

- A murit inginerul Neculae Necula, fostul director al SMA Cimpineanca, un om care și-a dedicat viața agriculturii din județ. Persoanele care au lucrat cu acesta ne-au spus ca era un om de mare valoare profesionala, dedicat profesiei sale. Neculae Necula este tatal omului de afaceri Gabriel Necula, fost…

- Incidentul s-a petrecut duminica. Polițiștii au fost alertați ca un pieton a fost accidentat mortal in zona plajei. Victima care a murit pe loc a fost identificata drept Pernell Whitaker, legendarul boxer. "Am pierdut o legenda a boxului, pe tatal meu", este mesajul postat de Domonique Whitaker,…

- Sportivul de la CSM Focșani 2007 continua rezultatele de excepție de la 60 kg Laris Borș, multiplul campion național la 60 kg, campionul universitar al Romaniei la 66 kg și medaliat cu aur la aceeași categorie la Cupa Europeana de la Paks, in Ungaria, la 22 iunie, a reprezentat Romania la Campionatele…

- Scriitorul buzoian Gheorghe Iova a incetat din viața sambata la Spitalul Municipal din București in urma unui infarct depistat cu intarziere. Familia va anunta in zilele urmatoare detaliile privind depunerea scriitorului, cel mai probabil la capela cimitirului Straulesti II, unde ar urma sa aiba loc…

- In cursul nopții, pe raza comunei Gologanu, a avut loc o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara. Din impact, autoutilitara a fost proiectata in șanț, acroșand un barbat, in varsta de 77 de ani. La fața locului au sosit un echipaj SMURD și un echipaj SAJ, care au preluat victima in stare comatoasa.…

- Cel putin 17 oameni au murit pe sosele in scurta vacanta de Rusalii. Bilantul Politiei pe doar doua zile, sambata și duminica, este crunt: 46 de accidente soldate cu victime si 71 de persoane ranite, dintre care 35, in stare grava. Noua accidente au fost numai pe Autostrada Soarelui, unde doi oameni…

- Accidentarea infioratoare a avut loc in luna septembrie a anului 2016. Jeronimo Bello a ramas intins pe gazon in minutul 35 al primei reprize si a fost dus imediat la Austral Hospital, unde a fost operat de urgenta, dar totusi medicii nu au reusit sa-l aduca in simtiri. Sora sa, fizioterapeut,…

- Viorel Lințeanu, șoferul microbuzului implicat in tragicul accident de la Buzau, produs in urma cu aproximativ 2 saptamani, a murit in noaptea de vineri spre sambata. Conform datelor furnizate de prietenii familiei Lințeanu, fostul polițist, in varsta de 50 de ani, din comuna Dumitrești, s-a stins pe…