- Dick Dale avea 81 de ani și a murit din cauza unei insuficiențe cardiace cauzata cel mai probabil de varsta inaintata. Anunțul trist a fost facut de chitaristul din trupa sa, pe contul de socializare. Dick Dale, o legenda a genului surf guitar, și autorul unei celebre piese folosite in filmul Pulp Fiction,…

- Canotorul german Maximilian Reinelt a murit la varsta de 30 de ani in timp ce schia pe partia de la St. Moritz din Elveția. El a fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra. Cauza decesului nu...

- Alte patru persoane au murit din cauza gripei. Astfel, numarul deceselor a ajuns la 43, a informat astazi Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele patru cazuri au fost confirmate cu virus gripal A. Trei dintre oamenii decedati aveau conditii medicale preexistente…

- O tanErE jurnalistE a murit, dupE ce a fost infectatE cu gripE porcinE. TanEra nu "tia cE suferE de a"a ceva, iar cand a ajuns la spital a fost prea tarziu. Bre Payton lucra pentru ziarul The Federalist, din California.